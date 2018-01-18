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    Будущие аграрии сняли откровенное видео в поддержку ульяновских курсантов-летчиков

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    • Фото: Максим Мелекессов / vk.com
    Будущие аграрии сняли откровенное видео в поддержку ульяновских <nobr>курсантов-летчиков</nobr>

    Будущие аграрии сняли откровенное видео в поддержку ульяновских курсантов-летчиков

    Будущие аграрии сняли откровенное видео в поддержку ульяновских <nobr>курсантов-летчиков</nobr>
  • Фото: Максим Мелекессов / vk.com

    • Эротический клип ульяновских курсантов-летчиков приобрел поклонников в Сети.

    Под композицию Бенни Бенасси Satisfaction учащиеся сельскохозяйственного техникума села Рязаново Ульяновской области повторили движения курсантов летного училища. На кадрах молодой человек в одних шортах, пританцовывая, поднимается по лестнице, заглядывает в комнату, где находятся такие же полуголые юноши. Заканчивается ролик массовым танцем студентов. Вот только вместо фуражек, в отличие от курсантов-летчиков, на головах парней, решивших скрыть свои лица, — черные балаклавы. Посмотреть ролик можно в Telegram-канале НТВ.

    смотретьСнявшихся в БДСМ-клипе ульяновских курсантов проверят медики
    Снявшихся в БДСМ-клипе ульяновских курсантов проверят медики
    Напомним, ульяновские курсанты-летчики оказались в центре скандала после появления откровенного клипа в Интернете. Фривольное видео резко раскритиковало руководство института гражданской авиации (УИГА), назвав его «издевательским» и «порочащим честь мундира».

    Однако некоторые интернет-пользователи решили поддержать молодых людей, снявшихся в БДСМ-видео. Так, в Сети появилась петиция против отчисления курсантов. Под прошением, в котором скандальный танец назван «безобидной пародией», свои подписи оставили около 25 тысяч человек.

    Сегодня скандал вокруг героев БДСМ-ролика прокомментировал глава региона. По словам Сергея Морозова, отчисление «мальчишек» не добавит «патриотизма и воспитания». Наказание должно быть справедливым и соразмерным поступку.

    Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: «Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последс­твиях своих поступко­в».

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