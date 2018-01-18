Будущие аграрии сняли откровенное видео в поддержку ульяновских курсантов-летчиков

Эротический клип ульяновских
курсантов-летчиков приобрел поклонников в Сети.
Под композицию Бенни Бенасси Satisfaction учащиеся сельскохозяйственного техникума села Рязаново Ульяновской области повторили движения курсантов летного училища. На кадрах молодой человек в одних шортах, пританцовывая, поднимается по лестнице, заглядывает в комнату, где находятся такие же полуголые юноши. Заканчивается ролик массовым танцем студентов. Вот только вместо фуражек, в отличие от курсантов-летчиков, на головах парней, решивших скрыть свои лица, — черные балаклавы. Посмотреть ролик можно в Telegram-канале НТВ.
Напомним, ульяновские курсанты-летчики оказались в центре скандала после появления откровенного клипа в Интернете. Фривольное видео резко раскритиковало руководство института гражданской авиации (УИГА), назвав его «издевательским» и «порочащим честь мундира».
Однако некоторые интернет-пользователи решили поддержать молодых людей, снявшихся в БДСМ-видео. Так, в Сети появилась петиция против отчисления курсантов. Под прошением, в котором скандальный танец назван «безобидной пародией», свои подписи оставили около 25 тысяч человек.
Сегодня скандал вокруг героев БДСМ-ролика прокомментировал глава региона. По словам Сергея Морозова, отчисление «мальчишек» не добавит «патриотизма и воспитания». Наказание должно быть справедливым и соразмерным поступку.
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: «Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков».
Напомним, ульяновские курсанты-летчики оказались в центре скандала после появления откровенного клипа в Интернете. Фривольное видео резко раскритиковало руководство института гражданской авиации (УИГА), назвав его «издевательским» и «порочащим честь мундира».
Однако некоторые интернет-пользователи решили поддержать молодых людей, снявшихся в БДСМ-видео. Так, в Сети появилась петиция против отчисления курсантов. Под прошением, в котором скандальный танец назван «безобидной пародией», свои подписи оставили около 25 тысяч человек.
Сегодня скандал вокруг героев БДСМ-ролика прокомментировал глава региона. По словам Сергея Морозова, отчисление «мальчишек» не добавит «патриотизма и воспитания». Наказание должно быть справедливым и соразмерным поступку.
Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области: «Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков».
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