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    В Сети появилась петиция против отчисления ульяновских курсантов из-за эротического клипа

    49 комментариев
    В Сети появилась петиция против отчисления ульяновских курсантов <nobr>из-за</nobr> эротического клипа

    В Сети появилась петиция против отчисления ульяновских курсантов из-за эротического клипа

    В Сети появилась петиция против отчисления ульяновских курсантов <nobr>из-за</nobr> эротического клипа
  • Фото: change.org

    • Интернет-пользователи заступились за курсантов Ульяновского института гражданской авиации, снявшихся в БДСМ-видео.

    В петиции, размещенной на портале change.org, говорится, что курсантов уже отстранили от занятий, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной. Так же там сообщается, что администрация вуза готовит документы на отчисление 14 человек. Авторы петиции называют выходку курсантов «безобидной пародией» и просят не отчислять, снявшихся в видео молодых людей.

    Менее чем за сутки петицию подписали более пяти тысяч человек.

    В скандальном ролике полуобнаженные курсанты в пародийных БДСМ-костюмах танцуют в общежитии под песню итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Ознакомиться с произведением учащихся УИГА можно в Telegram-канале НТВ.

    смотретьСнявшихся в БДСМ-клипе ульяновских курсантов проверят медики
    Снявшихся в БДСМ-клипе ульяновских курсантов проверят медики
    В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления. Также там рекомендовали оценить психоэмоциональное состояние курсантов. В свою очередь в Федеральном агентстве воздушного транспорта произошедшее назвали «безнравственным эпизодом», а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика.

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