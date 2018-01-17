В Сети появилась петиция против отчисления ульяновских курсантов из-за эротического клипа

Интернет-пользователи заступились за курсантов Ульяновского института гражданской авиации, снявшихся в БДСМ-видео.
В петиции, размещенной на портале change.org, говорится, что курсантов уже отстранили от занятий, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной. Так же там сообщается, что администрация вуза готовит документы на отчисление 14 человек. Авторы петиции называют выходку курсантов «безобидной пародией» и просят не отчислять, снявшихся в видео молодых людей.
Менее чем за сутки петицию подписали более пяти тысяч человек.
В скандальном ролике полуобнаженные курсанты в пародийных БДСМ-костюмах танцуют в общежитии под песню итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Ознакомиться с произведением учащихся УИГА можно в Telegram-канале НТВ.
В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления. Также там рекомендовали оценить психоэмоциональное состояние курсантов. В свою очередь в Федеральном агентстве воздушного транспорта произошедшее назвали «безнравственным эпизодом», а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика.
Менее чем за сутки петицию подписали более пяти тысяч человек.
В скандальном ролике полуобнаженные курсанты в пародийных БДСМ-костюмах танцуют в общежитии под песню итальянского диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Ознакомиться с произведением учащихся УИГА можно в Telegram-канале НТВ.
В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления. Также там рекомендовали оценить психоэмоциональное состояние курсантов. В свою очередь в Федеральном агентстве воздушного транспорта произошедшее назвали «безнравственным эпизодом», а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил создать специальную комиссию для проверки видеоролика.
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