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    Обнаженные ульяновские курсанты возмутили соцсети скандальным клипом

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    • Фото: vk.com
    Обнаженные ульяновские курсанты возмутили соцсети скандальным клипом

    Обнаженные ульяновские курсанты возмутили соцсети скандальным клипом

    Обнаженные ульяновские курсанты возмутили соцсети скандальным клипом
  • Фото: vk.com

    • Полуголые курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) сняли неприличную пародию на известный клип и вызвали гнев пользователей соцсетей.

    Курсанты решили нарядиться в пародийные БДСМ-костюмы и устроить танцы, спародировав клип на композицию Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси. Ознакомиться с произведением учащихся УИГА можно в Telegram-канале НТВ.

    Неприличный танец полуголых курсантов вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Нашлось немало тех, кто заявил, что они опозорили свой институт и теперь их ждет отчисление.

    Прокомментировали ситуацию и в УИГА. Там назвали поведение курсантов отвратительным, передает «73онлайн».

    Пётр Тимофеев, начальник организационно-воспитательного отдела УИГА: «Сейчас мы разбираемся с этим делом, все пытаемся оценить и внутри, и за пределами училища. Конечно, все это очень некрасиво. Я уже более 20 лет работаю, и это первый случай на моей практике. Такая обида. В людей столько вкладывают, а они себя так ведут».

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