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    В ЦИК рассказали об ограничениях для СМИ-иноагентов на выборах. выборы, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ ЦИК рассказали об ограничениях для СМИ-иноагентов на выборах

    В ЦИК рассказали об ограничениях для СМИ-иноагентов на выборах

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    В ЦИК рассказали об ограничениях для СМИ-иноагентов на выборах

    В ЦИК рассказали об ограничениях для <nobr>СМИ-иноагентов</nobr> на выборах

      Сотрудники СМИ-иноагентов не смогут работать на избирательных участках без аккредитации МИД, сообщили сегодня в Центризбиркоме.

      Для остальных представителей прессы аккредитация будет носить уведомительный характер. Журналисты смогут находиться в помещении для голосования в день выборов и следить за подсчетом голосов.

      Официально зарегистрированных кандидатов на пост президента пока двое — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Еще 15 претендентов, а точнее их сторонники, сейчас заняты сбором подписей избирателей.

      Сегодня в штаб Владимира Путина привезли около полумиллиона подписей за его переизбрание, это меньше половины от всего собранного объема. 143 тысячи из них уже отобраны для сдачи в ЦИК.

      О преодолении стотысячного подписного порога сообщили в штабе Григория Явлинского, выдвиженца от «Яблока». А Ксения Собчак, идущая на выборы от партии «Гражданская инициатива», сегодня начала сибирское турне — кстати, волонтеры в Омске предложили ей утеплиться и подарили валенки.

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