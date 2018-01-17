В ЦИК рассказали об ограничениях для СМИ-иноагентов на выборах

Сотрудники
СМИ-иноагентов не смогут работать на избирательных участках без аккредитации МИД, сообщили сегодня в Центризбиркоме.
Для остальных представителей прессы аккредитация будет носить уведомительный характер. Журналисты смогут находиться в помещении для голосования в день выборов и следить за подсчетом голосов.
Официально зарегистрированных кандидатов на пост президента пока двое — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Еще 15 претендентов, а точнее их сторонники, сейчас заняты сбором подписей избирателей.
Сегодня в штаб Владимира Путина привезли около полумиллиона подписей за его переизбрание, это меньше половины от всего собранного объема. 143 тысячи из них уже отобраны для сдачи в ЦИК.
О преодолении стотысячного подписного порога сообщили в штабе Григория Явлинского, выдвиженца от «Яблока». А Ксения Собчак, идущая на выборы от партии «Гражданская инициатива», сегодня начала сибирское турне — кстати, волонтеры в Омске предложили ей утеплиться и подарили валенки.
Официально зарегистрированных кандидатов на пост президента пока двое — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ. Еще 15 претендентов, а точнее их сторонники, сейчас заняты сбором подписей избирателей.
Сегодня в штаб Владимира Путина привезли около полумиллиона подписей за его переизбрание, это меньше половины от всего собранного объема. 143 тысячи из них уже отобраны для сдачи в ЦИК.
О преодолении стотысячного подписного порога сообщили в штабе Григория Явлинского, выдвиженца от «Яблока». А Ксения Собчак, идущая на выборы от партии «Гражданская инициатива», сегодня начала сибирское турне — кстати, волонтеры в Омске предложили ей утеплиться и подарили валенки.
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