Жириновский призвал к борьбе с ожирением и подпольной водкой

Владимир Жириновский заявил, что в России необходимо пропагандировать здоровый образ жизни, а также бороться с ожирением и подпольной водкой.
Такое заявление глава ЛДПР сделал в первом интервью ТАСС в качестве кандидата на пост президента России.
Владимир Жириновский: «Сегодня большая проблема в России — это нездоровое питание. Ожирению подвержены уже 30% населения. Нужно жестко бороться с некачественными продуктами на прилавках, нужен жесткий контроль качества».
Кроме того, Жириновский отметил, что в его программе есть пункт о «жестокой борьбе с подпольной водкой». Политик напомнил, что тысячи людей каждый год травятся некачественным алкоголем, и предложил открыть несколько государственных магазинов, в которых будет продаваться дешевая, но качественная водка. «Все остальное — по рыночной цене, как считает производитель», — добавил он.
Не забыл лидер ЛДПР и о фальсифицированных лекарствах. По его мнению, «аптеки, где выявлены плохие лекарства, нужно закрывать».
Ранее, сегодня Центризбирком зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост главы государства. Таким образом, лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты.
Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Как сообщила накануне глава ЦИК Элла Памфилова, всего о желании принять участие в президентских выборах заявил 51 человек. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
Владимир Жириновский: «Сегодня большая проблема в России — это нездоровое питание. Ожирению подвержены уже 30% населения. Нужно жестко бороться с некачественными продуктами на прилавках, нужен жесткий контроль качества».
Кроме того, Жириновский отметил, что в его программе есть пункт о «жестокой борьбе с подпольной водкой». Политик напомнил, что тысячи людей каждый год травятся некачественным алкоголем, и предложил открыть несколько государственных магазинов, в которых будет продаваться дешевая, но качественная водка. «Все остальное — по рыночной цене, как считает производитель», — добавил он.
Не забыл лидер ЛДПР и о фальсифицированных лекарствах. По его мнению, «аптеки, где выявлены плохие лекарства, нужно закрывать».
Ранее, сегодня Центризбирком зарегистрировал Жириновского кандидатом на пост главы государства. Таким образом, лидер ЛДПР стал первым официально зарегистрированным кандидатом в президенты.
Избирательная кампания официально стартовала в России 18 декабря. Как сообщила накануне глава ЦИК Элла Памфилова, всего о желании принять участие в президентских выборах заявил 51 человек. Кандидаты от партий могут подавать документы до 12 января, а самовыдвиженцы — до полуночи 7 января. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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