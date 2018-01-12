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    Грудинин стал вторым кандидатом в президенты России. КПРФ, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрудинин стал вторым кандидатом в президенты России

    Грудинин стал вторым кандидатом в президенты России

    32 комментария
    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    Грудинин стал вторым кандидатом в президенты России

    Грудинин стал вторым кандидатом в президенты России

    Грудинин стал вторым кандидатом в президенты России
    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

      • Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, зарегистрирован кандидатом в президенты России.

      Как сообщает «Интерфакс», Грудинин стал вторым кандидатом, которого официально зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Ранее этот статус имел только Владимир Жириновский, выдвинутый от ЛДПР.

      В списке на получение этого статуса — Григорий Явлинский от «Яблока» и Ксения Собчак от «Гражданской инициативы». Кроме того, ЦИК зарегистрировал три группы избирателей, которые поддерживают самовыдвиженцев — Владимира Путина, Владимира Михайлова и Александра Чухлебова.

      Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года. Выборы президента России пройдут 18 марта. А сегодня ЦИК завершает прием документов от претендентов на высший государственный пост.

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