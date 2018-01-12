Грудинин стал вторым кандидатом в президенты России

Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, зарегистрирован кандидатом в президенты России.
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Как сообщает «Интерфакс», Грудинин стал вторым кандидатом, которого официально зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Ранее этот статус имел только Владимир Жириновский, выдвинутый от ЛДПР.
В списке на получение этого статуса — Григорий Явлинский от «Яблока» и Ксения Собчак от «Гражданской инициативы». Кроме того, ЦИК зарегистрировал три группы избирателей, которые поддерживают самовыдвиженцев — Владимира Путина, Владимира Михайлова и Александра Чухлебова.
Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года. Выборы президента России пройдут 18 марта. А сегодня ЦИК завершает прием документов от претендентов на высший государственный пост.
В списке на получение этого статуса — Григорий Явлинский от «Яблока» и Ксения Собчак от «Гражданской инициативы». Кроме того, ЦИК зарегистрировал три группы избирателей, которые поддерживают самовыдвиженцев — Владимира Путина, Владимира Михайлова и Александра Чухлебова.
Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря прошлого года. Выборы президента России пройдут 18 марта. А сегодня ЦИК завершает прием документов от претендентов на высший государственный пост.
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