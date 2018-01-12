В избирательном штабе Путина назвали количество собранных за него подписей

Избирательный штаб Владимира Путина собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата.
Андрей Кондрашов, пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Путина: «По данным на утро 12 января, собрано 408 тыс. 349 подписей (при минимально необходимых 300 тыс.)».
Вместе с тем Кондрашов отметил, что «этот процесс продолжается». Он не уточнил, когда будет остановлен сбор подписей, сообщает ТАСС.
Кандидат в президенты России, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, может представить в Центризбирком не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, собранных в свою поддержку, из них обязательной проверке подлежат 60 тыс. подписей. Их нужно представить в ЦИК до 31 января.
Сегодня, 12 января, Центризбирком завершает прием документов от претендентов на пост президента. К этому моменту ЦИК зарегистрировал представителей 14 политических партий, среди них — Григорий Явлинский, Борис Титов, Ксения Собчак и Владимир Жириновский.
Кстати, первым официальный статус кандидата в президенты получил именно лидер ЛДПР. Сегодня в таком же качестве зарегистрировали и представителя коммунистов Павла Грудинина. Он и Жириновский выдвинуты парламентскими партиями и им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.
Вместе с тем Кондрашов отметил, что «этот процесс продолжается». Он не уточнил, когда будет остановлен сбор подписей, сообщает ТАСС.
Кандидат в президенты России, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, может представить в Центризбирком не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, собранных в свою поддержку, из них обязательной проверке подлежат 60 тыс. подписей. Их нужно представить в ЦИК до 31 января.
Сегодня, 12 января, Центризбирком завершает прием документов от претендентов на пост президента. К этому моменту ЦИК зарегистрировал представителей 14 политических партий, среди них — Григорий Явлинский, Борис Титов, Ксения Собчак и Владимир Жириновский.
Кстати, первым официальный статус кандидата в президенты получил именно лидер ЛДПР. Сегодня в таком же качестве зарегистрировали и представителя коммунистов Павла Грудинина. Он и Жириновский выдвинуты парламентскими партиями и им не нужно было собирать подписи в свою поддержку.
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