На российские прилавки вернутся отечественные морепродукты по доступной цене

Жители Сахалина, которые на днях были возмущены ценами на рыбу в магазинах, теперь смогут покупать ее за приемлемые деньги. Если раньше местная навага продавалась с наценкой почти в 700%, то теперь дальневосточная идет по 75 рублей за килограмм. Партии пока небольшие, но благодаря региональной программе «Доступная рыба» на прилавки сначала Сахалина, а потом и всей страны вернутся качественные морепродукты по доступной цене.

В цеху крабовыми палочками даже и не пахнет. Работают здесь только с натуральным сырьем и без всяких заменителей. Ракообразных сахалинские промысловики добывают в Охотском море. После выгрузки в порту Невельска улов в считаные минуты доставляют на перерабатывающий завод. Новое предприятие крупные рыболовные компании острова построили прямо у причальной стенки, поэтому морепродукты попадают на конвейер исключительно свежими.



Оксана Борисенко, главный технолог завода по переработке морепродуктов: «Самая вкусная часть — это первая фаланга. Все это знают. А все остальное идет у нас на крабовое мясо, „лапшу“».



«Лапшой» называют остатки крабового мяса из разных частей панциря. В отличие от цельных кусочков, готовых к употреблению, волокнистую массу используют в качестве ингредиента для салатов. В этом и есть смысл глубокой переработки — извлечь из краба все съедобное и грамотно заморозить, сохранив при этом витамины и полезные микроэлементы.



Удивительно, но такого производства на Сахалине раньше не было. Впрочем, недостатка в переработанных морепродуктах местные прилавки не испытывают. На многих, правда, этикетки иностранные, а цены заоблачные. При этом сами деликатесы в большинстве случаев были добыты в российских территориальных водах и в свое время проданы зарубежным оптовикам.



«Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Рекламную листовку из советских времен с таким призывом сахалинские рыбодобытчики переосмыслили и решили, что продукция, выпускаемая в цехах нового завода, будет предназначена только для российского потребителя. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.