Эрдоган пригрозил уничтожить американскую «армию по защите границ Сирии»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «армию по защите границ Сирии», которую создают США, еще до ее появления.
Эрдоган заявил, что турецкая армия «может начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту», а замысел США по созданию «пограничную службу безопасности» Сирии назвал «террористическим».
Реджеп Эрдоган: «Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ».
Турецкий лидер в очередной раз подверг жесткой критике позицию США по вопросам сотрудничества с сирийскими курдами из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны». «То, что вы делаете, — заявил Эрдоган, обращаясь к властям США, — является ошибкой, которой вы позорите себя перед вашим стратегическим партнером».
Напомним, накануне представитель коалиции полковник Томас Вил сообщил, что США намерены «подготовить пограничную службу безопасности Сирии». По его словам, в организацию войдут примерно 30 тыс. человек из оппозиционных «Сирийских демократических сил», основной ударной силой которых считаются отряды «Сил народной самообороны».
В Анкаре в тот же день заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии. В Москве отметили, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
Реджеп Эрдоган: «Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ».
Турецкий лидер в очередной раз подверг жесткой критике позицию США по вопросам сотрудничества с сирийскими курдами из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны». «То, что вы делаете, — заявил Эрдоган, обращаясь к властям США, — является ошибкой, которой вы позорите себя перед вашим стратегическим партнером».
Напомним, накануне представитель коалиции полковник Томас Вил сообщил, что США намерены «подготовить пограничную службу безопасности Сирии». По его словам, в организацию войдут примерно 30 тыс. человек из оппозиционных «Сирийских демократических сил», основной ударной силой которых считаются отряды «Сил народной самообороны».
В Анкаре в тот же день заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии. В Москве отметили, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
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