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    Эрдоган пригрозил уничтожить американскую «армию по защите границ Сирии». США, Сирия, Турция, Эрдоган, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭрдоган пригрозил уничтожить американскую «армию по защите границ Сирии»

    Эрдоган пригрозил уничтожить американскую «армию по защите границ Сирии»

    9 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas
    Эрдоган пригрозил уничтожить американскую «армию по защите границ Сирии»

    Эрдоган пригрозил уничтожить американскую «армию по защите границ Сирии»

    Эрдоган пригрозил уничтожить американскую «армию по защите границ Сирии»
    • Фото: Reuters © 2018, Umit Bektas

      • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «армию по защите границ Сирии», которую создают США, еще до ее появления.

      Эрдоган заявил, что турецкая армия «может начать военную операцию в сирийском районе Африн в любую минуту», а замысел США по созданию «пограничную службу безопасности» Сирии назвал «террористическим».

      Реджеп Эрдоган: «Нашей целью является уничтожение этой террористической армии еще до ее появления. Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ».

      Турецкий лидер в очередной раз подверг жесткой критике позицию США по вопросам сотрудничества с сирийскими курдами из партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны». «То, что вы делаете, — заявил Эрдоган, обращаясь к властям США, — является ошибкой, которой вы позорите себя перед вашим стратегическим партнером».

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      Напомним, накануне представитель коалиции полковник Томас Вил сообщил, что США намерены «подготовить пограничную службу безопасности Сирии». По его словам, в организацию войдут примерно 30 тыс. человек из оппозиционных «Сирийских демократических сил», основной ударной силой которых считаются отряды «Сил народной самообороны».

      В Анкаре в тот же день заявили, что планы США подвергают риску нацбезопасность Турции и территориальную целостность Сирии. В Москве отметили, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.

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