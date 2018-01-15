В Турции осудили решение США создать «силы безопасности границы» в Сирии

Турция осуждает планы США по созданию «сил безопасности границы» в Сирии и решительно настроена на устранение любых угроз своей нацбезопасности. Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.
МИД Турции: «Продолжение США сотрудничества с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергает риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности».
В турецком внешнеполитическом ведомстве уточнили, что США не консультировались с Анкарой по поводу создания так называемых «сил безопасности границы», передает РИА Новости.
МИД Турции: «Коалиция не консультировалась с Турцией по поводу создания сил, и какие члены коалиции приняли это решение, неизвестно. Односторонние шаги, которые выдаются за действия коалиции — это в высшей степени ошибочное действие, которое нанесет ущерб борьбе с ИГ (запрещенной на территории РФ организацией».
Ранее сообщалось, что международная коалиция, которую возглавляют США, приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность, согласно планам, должна составить порядка 30 тысяч человек.
Планы США прокомментировали в Совфеде. Сенатор Константин Косачев заявил, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
В турецком внешнеполитическом ведомстве уточнили, что США не консультировались с Анкарой по поводу создания так называемых «сил безопасности границы», передает РИА Новости.
МИД Турции: «Коалиция не консультировалась с Турцией по поводу создания сил, и какие члены коалиции приняли это решение, неизвестно. Односторонние шаги, которые выдаются за действия коалиции — это в высшей степени ошибочное действие, которое нанесет ущерб борьбе с ИГ (запрещенной на территории РФ организацией».
Ранее сообщалось, что международная коалиция, которую возглавляют США, приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность, согласно планам, должна составить порядка 30 тысяч человек.
Планы США прокомментировали в Совфеде. Сенатор Константин Косачев заявил, что действия коалиции нарушают устав ООН и суверенитет САР.
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