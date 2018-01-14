В Совфеде прокомментировали решение США создать «силы безопасности» в Сирии

Попытка Соединенных Штатов создать так называемые силы безопасности на подконтрольной им территории в Сирии нарушает устав ООН и суверенитет САР. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Константин Косачев, сенатор: «Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи».
При этом он добавил, что «подконтрольная территория» по отношению к суверенному государству и члену ООН без его согласия — «откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства», передает РИА Новости.
Косачев напомнил, что борьба с терроризмом не терпит односторонних и несогласованных действий. США, по его словам, уже убедились в этом, когда в августе 2014 года впервые попытались развернуть собственную операцию.
Константин Косачев: «Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь, во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами».
О расхождении слов и дела заявил и сенатор Алексей Пушков. Он считает, что попытка США создать «силы безопасности границы» — путь к подготовке фактического расчленения страны, так как единая Сирия Вашингтону не нужна.
Ранее сообщалось, что международная коалиция, которую возглавляют США, приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В эту новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность, согласно планам, должна составить порядка 30 тысяч человек.
При этом он добавил, что «подконтрольная территория» по отношению к суверенному государству и члену ООН без его согласия — «откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства», передает РИА Новости.
Косачев напомнил, что борьба с терроризмом не терпит односторонних и несогласованных действий. США, по его словам, уже убедились в этом, когда в августе 2014 года впервые попытались развернуть собственную операцию.
Константин Косачев: «Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь, во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами».
О расхождении слов и дела заявил и сенатор Алексей Пушков. Он считает, что попытка США создать «силы безопасности границы» — путь к подготовке фактического расчленения страны, так как единая Сирия Вашингтону не нужна.
Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т. н. «силы безопасности» численностью до 30 тысяч человек — это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США — за единую Сирию. На деле — за раздробленную.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что международная коалиция, которую возглавляют США, приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В эту новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность, согласно планам, должна составить порядка 30 тысяч человек.
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