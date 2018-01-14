Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
15 января, 10:00
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова
    •  

    В Совфеде прокомментировали решение США создать «силы безопасности» в Сирии

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Александр Натрускин
    В Совфеде прокомментировали решение США создать «силы безопасности» в Сирии

    В Совфеде прокомментировали решение США создать «силы безопасности» в Сирии

    В Совфеде прокомментировали решение США создать «силы безопасности» в Сирии
  • Фото: РИА Новости, Александр Натрускин

    • Попытка Соединенных Штатов создать так называемые силы безопасности на подконтрольной им территории в Сирии нарушает устав ООН и суверенитет САР. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

    Константин Косачев, сенатор: «Коалиция во главе с США — это не более чем химера, никакой коалиции в реальности не существует, а есть только односторонние действия США, поддерживаемые рядом стран либо из соображений союзнической солидарности, либо в силу обязательств, возникающих при получении соответствующей военной или экономической помощи».

    При этом он добавил, что «подконтрольная территория» по отношению к суверенному государству и члену ООН без его согласия — «откровенное нарушение устава ООН, международного права и суверенитета данного государства», передает РИА Новости.

    Косачев напомнил, что борьба с терроризмом не терпит односторонних и несогласованных действий. США, по его словам, уже убедились в этом, когда в августе 2014 года впервые попытались развернуть собственную операцию.

    Константин Косачев: «Ничего не получилось тогда и вряд ли получится впредь, во всяком случае, до тех пор, пока заявляемые цели так называемой коалиции будут расходиться с декларируемыми задачами».

    О расхождении слов и дела заявил и сенатор Алексей Пушков. Он считает, что попытка США создать «силы безопасности границы» — путь к подготовке фактического расчленения страны, так как единая Сирия Вашингтону не нужна.


    Ранее сообщалось, что международная коалиция, которую возглавляют США, приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В эту новую пограничную службу войдут бойцы из оппозиционных официальному Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС). Их численность, согласно планам, должна составить порядка 30 тысяч человек.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru