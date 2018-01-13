Врач Белого дома рассказал о «великолепном здоровье» Трампа

Дональд Трамп впервые прошел обязательный медосмотр в качестве хозяина Белого дома.
Проводивший обследование президента врач Ронни Джексон заявил, что у американского лидера «великолепное здоровье».
Ронни Джексон, врач: «Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник».
В США интерес к медосмотру Трама повышенный. Дело в том, что многие оппоненты Трампа утверждают, что у политика прогрессирует старческое слабоумие. На днях много шума наделало заявление президента о поставках в Норвегию несуществующих самолетов F-52 и словно из альтернативной реальности слова про «хорошие отношения с Ким Чен Ыном» — и это после многочисленных взаимных угроз и оскорблений.
Согласно материалам новой книги о Трампе «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», обеспокоенность психическим здоровьем Трампа выражали некоторые его советники, сообщает РИА Новости.
Доподлинно узнать, находится ли Трамп в здравом уме и твердой памяти не получится, поскольку от психиатрического освидетельствования он отказался.
Ронни Джексон, врач: «Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник».
В США интерес к медосмотру Трама повышенный. Дело в том, что многие оппоненты Трампа утверждают, что у политика прогрессирует старческое слабоумие. На днях много шума наделало заявление президента о поставках в Норвегию несуществующих самолетов F-52 и словно из альтернативной реальности слова про «хорошие отношения с Ким Чен Ыном» — и это после многочисленных взаимных угроз и оскорблений.
Согласно материалам новой книги о Трампе «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», обеспокоенность психическим здоровьем Трампа выражали некоторые его советники, сообщает РИА Новости.
Доподлинно узнать, находится ли Трамп в здравом уме и твердой памяти не получится, поскольку от психиатрического освидетельствования он отказался.
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