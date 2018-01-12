Трамп пройдет первый медосмотр в качестве президента

Дональд Трамп сегодня впервые пройдет медицинское обследование после того, как занял пост президента США.
В Белом доме заявили, что проверкой здоровья главы государства будет заниматься группа специалистов под руководством личного президентского врача Ронни Джексона. Традиционно у лиц, занимающих высший пост в США, проверяют зрение, слух, легкие, сердце. Врачи исследуют все жизненно важные показатели состояния здоровья президента.
Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, никаких проблем со здоровьем у него не будет выявлено. Он не употребляет алкоголь, не курит, любит играть в гольф, но не отказался бы похудеть на 7 килограммов.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, что все пройдет хорошо. Я очень удивлюсь, если что-то будет не так. Будет лучше, если все пройдет хорошо, иначе это расстроит фондовые биржи».
После проведения обследования, как правило, результаты такой диспансеризации публикуются в открытом доступе. Эта медицинская процедура стала обычной практикой со времен 37 президента США Ричарда Никсона. Но к медосмотру Трампа внимание повышенное: многие его оппоненты всерьез предполагают, что у президента США прогрессирует слабоумие.
Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, никаких проблем со здоровьем у него не будет выявлено. Он не употребляет алкоголь, не курит, любит играть в гольф, но не отказался бы похудеть на 7 килограммов.
Дональд Трамп, президент США: «Я думаю, что все пройдет хорошо. Я очень удивлюсь, если что-то будет не так. Будет лучше, если все пройдет хорошо, иначе это расстроит фондовые биржи».
После проведения обследования, как правило, результаты такой диспансеризации публикуются в открытом доступе. Эта медицинская процедура стала обычной практикой со времен 37 президента США Ричарда Никсона. Но к медосмотру Трампа внимание повышенное: многие его оппоненты всерьез предполагают, что у президента США прогрессирует слабоумие.
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