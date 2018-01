Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры

I probably shouldn’t do this. But I obtained plans for the top-secret #F52 jet Trump referred to yesterday. And I’m going to just go ahead and leak them here. pic.twitter.com/rdurOXIZFh — Guy in Chicago (@realGuyInChi) 12 января 2018 г.

You mean this one, Kurt? Of course it exists. It’s on the internet. #F52 pic.twitter.com/bpKZyAf9zK — Allie is #TheResistance (@aps918) 11 января 2018 г.

Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here’s an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar — UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) 10 января 2018 г.

На этот раз глава Белого дома отличился во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг. Президент говорил о проданных этой скандинавской стране самолетах, в их числе «оказались» истребители, существующие только в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare., президент США: «В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35».Журналисты и пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на ошибку, допущенную Трампом. Так, представители The Washington Post пояснили, что американский лидер просто запутался в цифрах: Штаты должны поставить Норвегии в общей сложности 52 многоцелевых ударных истребителя пятого поколения F-35. В общем, Трамп перепутал количество с названием воздушного судна. А в социальных сетях с хештегом #F52 начали постить картинки «новейшего самолета».Много шума вызвало также другое высказывание президента. На закрытом совещании по вопросам иммиграции Трамп назвал ряд стран « грязными дырами » (это самый скромный перевод оригинальной цитаты shithole countries). «Гадюшниками» лидер посчитал некоторые государства, откуда в США прибывают мигранты. Реплика, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. Трамп заявил, что для страны было бы лучше принимать мигрантов, например, из Норвегии. Заявление американского лидера вызвало волну негодования. Посол Гаити в США уже потребовал от Вашингтона объяснений