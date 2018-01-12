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    Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры

    4 комментария
    • Фото: callofduty.wikia.com / AnandaF
    Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры

    Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры

    Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры
  • Фото: callofduty.wikia.com / AnandaF

    • Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания СМИ и блогеров из-за очередного конфуза.

    На этот раз глава Белого дома отличился во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг. Президент говорил о проданных этой скандинавской стране самолетах, в их числе «оказались» истребители, существующие только в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare.

    Дональд Трамп, президент США: «В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35».

    Журналисты и пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на ошибку, допущенную Трампом. Так, представители The Washington Post пояснили, что американский лидер просто запутался в цифрах: Штаты должны поставить Норвегии в общей сложности 52 многоцелевых ударных истребителя пятого поколения F-35. В общем, Трамп перепутал количество с названием воздушного судна. А в социальных сетях с хештегом #F52 начали постить картинки «новейшего самолета».



















    смотретьВласти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Много шума вызвало также другое высказывание президента. На закрытом совещании по вопросам иммиграции Трамп назвал ряд стран «грязными дырами» (это самый скромный перевод оригинальной цитаты shithole countries). «Гадюшниками» лидер посчитал некоторые государства, откуда в США прибывают мигранты. Реплика, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. Трамп заявил, что для страны было бы лучше принимать мигрантов, например, из Норвегии. Заявление американского лидера вызвало волну негодования. Посол Гаити в США уже потребовал от Вашингтона объяснений.

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