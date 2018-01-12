Трамп «продал» Норвегии самолеты из компьютерной игры

Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания СМИ и блогеров
из-за очередного конфуза.
На этот раз глава Белого дома отличился во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг. Президент говорил о проданных этой скандинавской стране самолетах, в их числе «оказались» истребители, существующие только в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare.
Дональд Трамп, президент США: «В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35».
Журналисты и пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на ошибку, допущенную Трампом. Так, представители The Washington Post пояснили, что американский лидер просто запутался в цифрах: Штаты должны поставить Норвегии в общей сложности 52 многоцелевых ударных истребителя пятого поколения F-35. В общем, Трамп перепутал количество с названием воздушного судна. А в социальных сетях с хештегом #F52 начали постить картинки «новейшего самолета».
Много шума вызвало также другое высказывание президента. На закрытом совещании по вопросам иммиграции Трамп назвал ряд стран «грязными дырами» (это самый скромный перевод оригинальной цитаты shithole countries). «Гадюшниками» лидер посчитал некоторые государства, откуда в США прибывают мигранты. Реплика, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. Трамп заявил, что для страны было бы лучше принимать мигрантов, например, из Норвегии. Заявление американского лидера вызвало волну негодования. Посол Гаити в США уже потребовал от Вашингтона объяснений.
Дональд Трамп, президент США: «В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35».
Журналисты и пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на ошибку, допущенную Трампом. Так, представители The Washington Post пояснили, что американский лидер просто запутался в цифрах: Штаты должны поставить Норвегии в общей сложности 52 многоцелевых ударных истребителя пятого поколения F-35. В общем, Трамп перепутал количество с названием воздушного судна. А в социальных сетях с хештегом #F52 начали постить картинки «новейшего самолета».
I probably shouldn’t do this. But I obtained plans for the top-secret #F52 jet Trump referred to yesterday. And I’m going to just go ahead and leak them here. pic.twitter.com/rdurOXIZFh— Guy in Chicago (@realGuyInChi) 12 января 2018 г.
You mean this one, Kurt? Of course it exists. It’s on the internet. #F52 pic.twitter.com/bpKZyAf9zK— Allie is #TheResistance (@aps918) 11 января 2018 г.
This is the super secret #F52 fighter plane Trump is selling to Norway. #VeryStableGenius ; ) pic.twitter.com/nI92Andnm5— @yelobiafra (@lordjefury) 11 января 2018 г.
Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here’s an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar— UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) 10 января 2018 г.
#F52 on its wayyyy!! pic.twitter.com/aVZBXsNq1B— Jelly Santos (@MrsJellySantos) 10 января 2018 г.
Много шума вызвало также другое высказывание президента. На закрытом совещании по вопросам иммиграции Трамп назвал ряд стран «грязными дырами» (это самый скромный перевод оригинальной цитаты shithole countries). «Гадюшниками» лидер посчитал некоторые государства, откуда в США прибывают мигранты. Реплика, в частности, касалась Гаити, Сальвадора и некоторых африканских стран. Трамп заявил, что для страны было бы лучше принимать мигрантов, например, из Норвегии. Заявление американского лидера вызвало волну негодования. Посол Гаити в США уже потребовал от Вашингтона объяснений.
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