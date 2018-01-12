Суд отправил под домашний арест водителя автобуса, съехавшего в переход

Басманный суд Москвы не стал заключать под стражу предполагаемого виновника смертельной аварии возле станции метро «Славянский бульвар».
Суд отказался заключать под стражу обвиняемого Виктора Тихонова. Он отправится под домашний арест. На этой мере пресечения настаивали сторона защиты и прокуратура, отмечает ТАСС.
Артур Карпов, судья: «В удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, удовлетворить ходатайство защиты, поддержанное представителем прокуратуры, о заключении Тихонова под домашний арест».
Срок домашнего ареста — до 25 февраля текущего года. Суд запретил Тихонову покидать дом, по адресу которого избрана мера пресечения. Ему запрещено общаться со СМИ и фигурантами дела, сообщает РИА Новости.
Ранее следствие опровергло версию о неисправности автобуса, съехавшего в подземный переход. О возможной поломке тормозов заявлял водитель Виктор Тихонов, хотя позднее он изменил показания, заявив, что причиной ДТП могла стать бутылка с водой, закатившаяся под педаль.
Напомним, авария произошла 25 декабря. Под колесами автобуса погибли четыре человека, еще 10 пострадали.
Артур Карпов, судья: «В удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, удовлетворить ходатайство защиты, поддержанное представителем прокуратуры, о заключении Тихонова под домашний арест».
Срок домашнего ареста — до 25 февраля текущего года. Суд запретил Тихонову покидать дом, по адресу которого избрана мера пресечения. Ему запрещено общаться со СМИ и фигурантами дела, сообщает РИА Новости.
Ранее следствие опровергло версию о неисправности автобуса, съехавшего в подземный переход. О возможной поломке тормозов заявлял водитель Виктор Тихонов, хотя позднее он изменил показания, заявив, что причиной ДТП могла стать бутылка с водой, закатившаяся под педаль.
Напомним, авария произошла 25 декабря. Под колесами автобуса погибли четыре человека, еще 10 пострадали.
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