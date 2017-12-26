Причиной катастрофы с автобусом в Москве могла стать бутылка с водой

В СМИ появились новые показания водителя автобуса, под колесами которого погибли четыре человека на западе Москвы.
Как сообщает источник агентства ТАСС, после ДТП 58-летний шофер Виктор Тихонов находился в шоковом и стрессовом состоянии. Он рассказал, что именно на этом автобусе он работал первый день, а управлению могла помешать бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль. Водитель также утверждал, что изначально он пытался перепарковаться, так как справа подъехал другой автобус.
Согласно первым заявлениям Тихонова, он не справился с управлением, отказали тормоза, и машина въехала в подземный переход, подминая пешеходов. В результате четыре человека стали жертвами наезда, 11 получили травмы. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии в больницах Москвы, шестеро — в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном, сообщается на портале мэра столицы.
Сам Тихонов во время аварии получил травму головы, произошло кровоизлияние в мозг. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Допрашивать его пока не разрешают.
Согласно первым заявлениям Тихонова, он не справился с управлением, отказали тормоза, и машина въехала в подземный переход, подминая пешеходов. В результате четыре человека стали жертвами наезда, 11 получили травмы. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии в больницах Москвы, шестеро — в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном, сообщается на портале мэра столицы.
Сам Тихонов во время аварии получил травму головы, произошло кровоизлияние в мозг. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Допрашивать его пока не разрешают.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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