Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Причиной катастрофы с автобусом в Москве могла стать бутылка с водой

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Причиной катастрофы с автобусом в Москве могла стать бутылка с водой

    Причиной катастрофы с автобусом в Москве могла стать бутылка с водой

    Причиной катастрофы с автобусом в Москве могла стать бутылка с водой
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • В СМИ появились новые показания водителя автобуса, под колесами которого погибли четыре человека на западе Москвы.

    Как сообщает источник агентства ТАСС, после ДТП 58-летний шофер Виктор Тихонов находился в шоковом и стрессовом состоянии. Он рассказал, что именно на этом автобусе он работал первый день, а управлению могла помешать бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль. Водитель также утверждал, что изначально он пытался перепарковаться, так как справа подъехал другой автобус.

    Согласно первым заявлениям Тихонова, он не справился с управлением, отказали тормоза, и машина въехала в подземный переход, подминая пешеходов. В результате четыре человека стали жертвами наезда, 11 получили травмы. Двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии в больницах Москвы, шестеро — в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном, сообщается на портале мэра столицы.

    смотретьВодитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
    Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
    Сам Тихонов во время аварии получил травму головы, произошло кровоизлияние в мозг. Состояние мужчины оценивается как тяжелое. Допрашивать его пока не разрешают.



    У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

    Новости по теме

    ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru