Семьи погибших в ДТП с автобусом получат по миллиону рублей от властей Москвы

Семьи погибших в результате аварии с автобусом в Москве около станции метро «Славянский бульвар» получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие, которые были госпитализированы, получат выплаты в размере 500 тысяч рублей.
Как говорится в документе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным, власти также выплатят по 100 тысяч рублей пострадавшим, которым помощь была оказана в амбулаторных условиях без госпитализации.
Кроме того, родственникам погибших возместят расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тела, а также похорон на кладбищах за пределами Москвы — «в размере фактически понесенных затрат, но не более 110 тысяч рублей на каждого погибшего». Также детям погибших назначаются дополнительные ежемесячные выплаты.
Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв также распорядился выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП.
В понедельник около трех часов дня пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Накануне водитель машины рассказал свою версию произошедшего. По словам шофера, он хотел перепарковаться, снял автобус с ручного тормоза, и в этот момент машина начала неуправляемое движение. Судить, насколько странной была траектория движения автомобиля, можно по видеозаписям. Происшествие попало в объективы камер наблюдения. Видно, что автобус какое-то время стоит на остановке и внезапно начинает движение.
В настоящее время следователи не могут допросить шофера. Мужчине стало плохо, его в срочном порядке госпитализировали. Сообщается, что у него кровоизлияние в мозг. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.
Кроме того, родственникам погибших возместят расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тела, а также похорон на кладбищах за пределами Москвы — «в размере фактически понесенных затрат, но не более 110 тысяч рублей на каждого погибшего». Также детям погибших назначаются дополнительные ежемесячные выплаты.
Ранее стало известно, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв также распорядился выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП.
В понедельник около трех часов дня пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Накануне водитель машины рассказал свою версию произошедшего. По словам шофера, он хотел перепарковаться, снял автобус с ручного тормоза, и в этот момент машина начала неуправляемое движение. Судить, насколько странной была траектория движения автомобиля, можно по видеозаписям. Происшествие попало в объективы камер наблюдения. Видно, что автобус какое-то время стоит на остановке и внезапно начинает движение.
В настоящее время следователи не могут допросить шофера. Мужчине стало плохо, его в срочном порядке госпитализировали. Сообщается, что у него кровоизлияние в мозг. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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