Следствие опровергло версию о неисправности автобуса, съехавшего в переход

Следственный комитет предъявил обвинения Виктору Тихонову, водителю автобуса, который въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар».
Следствие сообщило, что собрало достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. Ранее высказывалась версия, что причиной аварии у «Славянского бульвара» могла быть поломка тормозов. Об этом заявлял сам Тихонов, который позднее уточнил, что остановить автобус ему могла помешать бутылка воды, которая закатилась под педаль.
Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП, по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Сегодня в суде следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Напомним, трагедия произошла 25 декабря на Кутузовском проспекте. Автобус вырулил с проезжей части и въехал в подземный переход вниз по ступеням. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще 10 пострадали.
Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП, по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Сегодня в суде следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Напомним, трагедия произошла 25 декабря на Кутузовском проспекте. Автобус вырулил с проезжей части и въехал в подземный переход вниз по ступеням. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще 10 пострадали.
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