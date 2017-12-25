Водитель въехавшего в переход автобуса мог не задействовать тормоза

Специалисты «группы ГАЗ» провели предварительный анализ деталей аварии, случившейся сегодня на западе Москвы. Они заявили, что водитель съехавшего в подземный переход автобуса предположительно не задействовал тормоза.
Из сообщения компании: «Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился».
Точная причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз, передает ТАСС.
Напомним, ЧП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
Точная причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз, передает ТАСС.
Напомним, ЧП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
Комментарии