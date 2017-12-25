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    Водитель въехавшего в переход автобуса мог не задействовать тормоза

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Водитель въехавшего в переход автобуса мог не задействовать тормоза

    Водитель въехавшего в переход автобуса мог не задействовать тормоза

    Водитель въехавшего в переход автобуса мог не задействовать тормоза
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Специалисты «группы ГАЗ» провели предварительный анализ деталей аварии, случившейся сегодня на западе Москвы. Они заявили, что водитель съехавшего в подземный переход автобуса предположительно не задействовал тормоза.

    Из сообщения компании: «Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился».

    Точная причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз, передает ТАСС.

    смотретьМосквичи несут цветы к переходу, где автобус насмерть сбил людей
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    Напомним, ЧП произошло возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.



    У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.


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