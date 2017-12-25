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    Списки погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве. автобусы, ДТП, Москва, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСписки погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

    Списки погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

    14 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Списки погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

    Списки погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

    Списки погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

      • Названы имена пешеходов, погибших и пострадавших в понедельник, 25 декабря, в аварии с автобусом у станции метро «Славянский бульвар».

      Жертвами наезда автобуса стали четыре человека, по предварительным данным, среди них есть ребенок. В больницы доставлены девять из 11 пострадавших. Список погибших и получивших травмы опубликовала мэрия Москвы. Некоторые жертвы еще не опознаны.

      Погибшие:

      — Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;

      — неизвестная, 45 лет;

      — неизвестный;

      — неизвестный, 18 лет.

      Пострадавшие:

      — Бабич Людмила Викторовна, 54 года (состояние средней степени тяжести)

      — Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет (состояние средней степени тяжести)

      — Дороган Морин Витальевич, 45 лет (состояние удовлетворительное)

      — Дронова Алена Александровна, 27 лет (состояние средней степени тяжести)

      — Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год (состояние средней степени тяжести)

      — Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет (состояние удовлетворительное)

      — Лысенко Нина Викторовна, 46 лет (состояние средней степени тяжести)

      — Титова Наталья Николаевна, 34 года (состояние средней степени тяжести)

      — Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет (состояние средней степени тяжести)

      — Удалова Людмила Николаевна, 57 лет (состояние средней степени тяжести)

      — Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет (состояние средней степени тяжести)

      смотретьПассажиры автобуса не пострадали в ДТП на западе Москвы
      Пассажиры автобуса не пострадали в ДТП на западе Москвы
      Авария произошла возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. Рейсовый автобус, следовавший до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.

      Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию, которая поможет получить информацию о пострадавших и погибших в результате аварии. Телефоны горячей линии — 8 (499) 251–83-00 и 8 (499) 251–45-03. Также телефон горячей линии открыт на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775–17-17.



      У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. По последним данным, погибли 5 человек, более 10 пострадали.

      Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

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