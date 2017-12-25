Списки погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

Названы имена пешеходов, погибших и пострадавших в понедельник, 25 декабря, в аварии с автобусом у станции метро «Славянский бульвар».
Жертвами наезда автобуса стали четыре человека, по предварительным данным, среди них есть ребенок. В больницы доставлены девять из 11 пострадавших. Список погибших и получивших травмы опубликовала мэрия Москвы. Некоторые жертвы еще не опознаны.
Погибшие:
— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;
— неизвестная, 45 лет;
— неизвестный;
— неизвестный, 18 лет.
Пострадавшие:
— Бабич Людмила Викторовна, 54 года (состояние средней степени тяжести)
— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет (состояние средней степени тяжести)
— Дороган Морин Витальевич, 45 лет (состояние удовлетворительное)
— Дронова Алена Александровна, 27 лет (состояние средней степени тяжести)
— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год (состояние средней степени тяжести)
— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет (состояние удовлетворительное)
— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет (состояние средней степени тяжести)
— Титова Наталья Николаевна, 34 года (состояние средней степени тяжести)
— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет (состояние средней степени тяжести)
— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет (состояние средней степени тяжести)
— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет (состояние средней степени тяжести)
Авария произошла возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. Рейсовый автобус, следовавший до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию, которая поможет получить информацию о пострадавших и погибших в результате аварии. Телефоны горячей линии — 8 (499)
251–83-00 и 8 (499) 251–45-03. Также телефон горячей линии открыт на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775–17-17.
Погибшие:
— Михайлова Елена Геннадьевна, 38 лет;
— неизвестная, 45 лет;
— неизвестный;
— неизвестный, 18 лет.
Пострадавшие:
— Бабич Людмила Викторовна, 54 года (состояние средней степени тяжести)
— Бузинова Анастасия Андреевна, 16 лет (состояние средней степени тяжести)
— Дороган Морин Витальевич, 45 лет (состояние удовлетворительное)
— Дронова Алена Александровна, 27 лет (состояние средней степени тяжести)
— Калнишка Юрий Алексеевич, 41 год (состояние средней степени тяжести)
— Кузнецов Антон Сергеевич, 20 лет (состояние удовлетворительное)
— Лысенко Нина Викторовна, 46 лет (состояние средней степени тяжести)
— Титова Наталья Николаевна, 34 года (состояние средней степени тяжести)
— Тихонов Виктор Владимирович, 58 лет (состояние средней степени тяжести)
— Удалова Людмила Николаевна, 57 лет (состояние средней степени тяжести)
— Щербаков Виталий Юрьевич, 48 лет (состояние средней степени тяжести)
Авария произошла возле станции метро «Славянский бульвар» около 14:50 мск. Рейсовый автобус, следовавший до «Славянского бульвара», въехал в многолюдный подземный переход. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Москве, рассматриваются две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию, которая поможет получить информацию о пострадавших и погибших в результате аварии. Телефоны горячей линии — 8 (499)
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. По последним данным, погибли 5 человек, более 10 пострадали.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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