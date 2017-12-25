Пассажиры автобуса не пострадали в ДТП на западе Москвы

Все пострадавшие и погибшие в ДТП с автобусом, въехавшим в подземный переход возле метро «Славянский бульвар» на западе Москвы, были пешеходами.
Как сообщили ТАСС в службе скорой помощи, «среди пострадавших и погибших не было пассажиров автобуса». Отмечается, что погибли и пострадали пешеходы, которые находились в подземном переходе. В основном у них ушибы и травмы.
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, по последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали, из них девять госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте.
Тем временем пресс-служба ГУП МО «Мострансавто» сообщила, что пешеходы, пострадавшие в ДТП, получат до 500 тысяч рублей по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Власти Москвы также окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП.
Леонид Печатников, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития: «Мэр дал распоряжение, и это распоряжение уже ложится на бумагу, об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Со всеми пострадавшими — всего госпитализированы девять человек — работают сотрудники социальной помощи».
Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход через Кутузовский проспект у станции метро «Славянский бульвар». Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
В министерстве транспорта Московской области сообщили, что попавший в ДТП автобус перед рейсом был исправен. По данным СК РФ, сам водитель заявил, что автобус «внезапно начал самостоятельное движение», он жал на тормоз, но он не работал.
Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию, которая поможет получить информацию о пострадавших и погибших в результате аварии возле станции метро «Славянский бульвар». Телефоны горячей линии — 8 (499)
251–83-00 и 8 (499) 251–45-03. Также телефон горячей линии открыт на базе центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775–17-17.
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, по последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека. Еще 11 человек пострадали, из них девять госпитализированы, еще двоим помощь оказана на месте.
Тем временем пресс-служба ГУП МО «Мострансавто» сообщила, что пешеходы, пострадавшие в ДТП, получат до 500 тысяч рублей по ОСАГО за вред жизни и здоровью. Власти Москвы также окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП.
Леонид Печатников, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития: «Мэр дал распоряжение, и это распоряжение уже ложится на бумагу, об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим. Со всеми пострадавшими — всего госпитализированы девять человек — работают сотрудники социальной помощи».
Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход через Кутузовский проспект у станции метро «Славянский бульвар». Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
В министерстве транспорта Московской области сообщили, что попавший в ДТП автобус перед рейсом был исправен. По данным СК РФ, сам водитель заявил, что автобус «внезапно начал самостоятельное движение», он жал на тормоз, но он не работал.
Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию, которая поможет получить информацию о пострадавших и погибших в результате аварии возле станции метро «Славянский бульвар». Телефоны горячей линии — 8 (499)
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. По последним данным, погибли 5 человек, более 10 пострадали.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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