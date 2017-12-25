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    Водитель въехавшего в переход автобуса рассказал об отказе тормозов

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Водитель въехавшего в переход автобуса рассказал об отказе тормозов

    Водитель въехавшего в переход автобуса рассказал об отказе тормозов

    Водитель въехавшего в переход автобуса рассказал об отказе тормозов
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, въехавшим в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

    СК обнародовал показания водителя автобуса, съехавшего в подземный переход. Мужчина утверждает, что транспортное средство начало самостоятельное движение, при этом тормоза не сработали.

    СК РФ: «Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение».

    Ранее сообщалось, что на западе Москвы у станции метро «Славянский бульвар» произошло падение автобуса в подземный переход. Перед этим автобус выехал с дороги на тротуар, сбивая людей.



    МВД сообщило о пяти погибших. По сведениям информированных источников, правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, основной является техническая неисправность транспортного средства.





    У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. По последним данным, погибли 5 человек, более 10 пострадали.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

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