Момент ДТП с автобусом в Москве попал на видео

Момент ДТП с автобусом на Славянском бульваре в столице попал на видео.
Как видно на кадрах, автобус влетает прямо в подземный переход, подминая под себя находившихся там людей.
По последним данным, в ДТП погибли пять человек, еще восемь получили травмы. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, водитель автобуса задержан.
По сведениям информированных источников, правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, основной является техническая неисправность транспортного средства.
Из сообщения источника: «Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса».
Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что «версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается».
По последним данным, в ДТП погибли пять человек, еще восемь получили травмы. Как сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник, водитель автобуса задержан.
По сведениям информированных источников, правоохранительные органы рассматривают различные версии ДТП, основной является техническая неисправность транспортного средства.
Из сообщения источника: «Безусловно, мы рассмотрим все версии происшедшего, однако, по предварительным данным, причиной ДТП стала техническая неисправность автобуса».
Другой источник, близкий к столичным властям, отметил, что «версия теракта сейчас нигде не звучит, она не рассматривается».
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