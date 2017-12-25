Автобус въехал в пешеходов на западе Москвы: четверо погибших

Автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. По информации НТВ, четыре человека погибли.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, «предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро „Славянский бульвар“». Источник уточнил, что автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.
Из сообщения источника: «Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще четыре погибли».
Управление ГИБДД по Москве подтвердило факт съезда автобуса в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, передает ТАСС.
Из сообщения ГИБДД: «Мы подтверждаем факт ДТП, где автобус съехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро „Славянский бульвар“».
Из сообщения источника: «Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще четыре погибли».
Управление ГИБДД по Москве подтвердило факт съезда автобуса в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, передает ТАСС.
Из сообщения ГИБДД: «Мы подтверждаем факт ДТП, где автобус съехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро „Славянский бульвар“».
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