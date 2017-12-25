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    Автобус въехал в пешеходов на западе Москвы: четверо погибших

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    • Фото: Дима Кузин / vk.com
    Автобус въехал в пешеходов на западе Москвы: четверо погибших

    Автобус въехал в пешеходов на западе Москвы: четверо погибших

    Автобус въехал в пешеходов на западе Москвы: четверо погибших
  • Фото: Дима Кузин / vk.com

    • Автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы. По информации НТВ, четыре человека погибли.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, «предварительно, автобус съехал в подземный переход на станции метро „Славянский бульвар“». Источник уточнил, что автобус является рейсовым и следовал маршрутом до Сколково.

    Из сообщения источника: «Автобус сбил людей, 15 человек пострадали, еще четыре погибли».

    Управление ГИБДД по Москве подтвердило факт съезда автобуса в подземный пешеходный переход на Славянском бульваре, передает ТАСС.

    Из сообщения ГИБДД: «Мы подтверждаем факт ДТП, где автобус съехал в подземный пешеходный переход в районе станции метро „Славянский бульвар“».

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