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    Расследованием ДТП у «Славянского бульвара» займется центральный аппарат СК. ДТП, Москва, аварии на транспорте, автобусы, больницы, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРасследованием ДТП у «Славянского бульвара» займется центральный аппарат СК

    Расследованием ДТП у «Славянского бульвара» займется центральный аппарат СК

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    Расследованием ДТП у «Славянского бульвара» займется центральный аппарат СК

    Расследованием ДТП у «Славянского бульвара» займется центральный аппарат СК

    Расследованием ДТП у «Славянского бульвара» займется центральный аппарат СК

      Уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими на западе Москвы передано в Главное следственное управление СК РФ.

      Светлана Петренко, официальный представитель СКР: «По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в Главное следственное управление СК России».

      К выяснению обстоятельств автокатастрофы подключились квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, «имеющие опыт расследования таких преступлений», подчеркнули в ведомстве.

      25 декабря днем пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Накануне водитель машины рассказал свою версию произошедшего. По словам шофера, он хотел перепарковаться, снял автобус с ручного тормоза, и в этот момент машина начала неуправляемое движение. Судить, насколько странной была траектория движения автомобиля, можно по видеозаписям. Происшествие попало в объективы камер наблюдения. Видно, что автобус какое-то время стоит на остановке и внезапно начинает движение.



      В настоящее время следователи не могут допросить шофера. Мужчине стало плохо, его в срочном порядке госпитализировали. Сообщается, что у него кровоизлияние в мозг. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

      У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

      Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.


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