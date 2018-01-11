Суд снял с «бога Кузи» обвинение в создании секты

Московский суд прекратил дело о создании деструктивного религиозного культа в отношении Андрея Попова в связи с истечением срока давности.
Пресненский суд Москвы в четверг снял с Андрея Попова, известного как «бог Кузя», обвинение в создании секты из-за истечения срока давности. Аналогичное решение судья приняла и в отношении всех обвиняемых по этому делу, передает «Интерфакс».
Таким образом, у Попова и пятерых его сообщников осталось обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, от действий «бога Кузи» пострадали несколько сотен человек. Так, известно, что над своими ученицами Попов жестоко издевался. Все без исключения должны были вступать с ним в интимную связь, а тех, кто посмел ослушаться, он наказывал розгами.
Сам «бог Кузя» заставлял последователей вкладывать в секту все свои сбережения. Он заработал на своей секте не менее 215 миллионов рублей. Эти деньги были изъяты у него как вещественное доказательство, однако в октябре стало известно, что бывший сообщник Попова сумел украсть их со счетов московского главка МВД и даже успел потратить часть на недвижимость и элитные автомобили.
Таким образом, у Попова и пятерых его сообщников осталось обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, от действий «бога Кузи» пострадали несколько сотен человек. Так, известно, что над своими ученицами Попов жестоко издевался. Все без исключения должны были вступать с ним в интимную связь, а тех, кто посмел ослушаться, он наказывал розгами.
Сам «бог Кузя» заставлял последователей вкладывать в секту все свои сбережения. Он заработал на своей секте не менее 215 миллионов рублей. Эти деньги были изъяты у него как вещественное доказательство, однако в октябре стало известно, что бывший сообщник Попова сумел украсть их со счетов московского главка МВД и даже успел потратить часть на недвижимость и элитные автомобили.
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