Аферист, укравший 215 млн рублей «бога Кузи», объявлен в розыск

Мособлсуд проверит судью, разрешившему мошеннику получить деньги «бога Кузи», на причастность к махинациям.
Мособлсуд провел проверку по факту кражи денег, изъятых у арестованного Андрея Попова, известного как «бог Кузя». Сотрудник, который принял решение перечислить 215 млн рублей его последователю по поддельным документам, уволен.
Выяснилось, что человек по имени Юрий Цукерман два раза обращался в Химкинский суд. Очевидно, у него были какие-то затруднения с получением денег, и он хотел выяснить, как эти трудности преодолеть. Тогда ему в удовлетворении исков отказали, но уже в августе деньги он получил. Со стороны ГУ МВД никаких запросов подтвердить это решение суда не было, а уволившийся судья заявил, что деньги не были вещественными доказательствами по делу лидера секты.
То, что Юрий Цукерман приобрел на эти деньги, приставам уже удалось описать: это квартиры в Москве и четыре иномарки, две из них бизнес-класса. Были заморожены 85 миллионов рублей, которые мошенник еще не потратил. Сам он объявлен в международный розыск.
Цукерман считался «правой рукой» Попова. Он изготовил поддельные документы и обратился в суд с иском к бывшей жене Жанне Фролушкиной, которая на тот момент сидела в СИЗО. Фролушкина также была помощницей лидера тоталитарной секты. Брак распался, но долговые обязательства якобы остались. Появилась новая версия произошедшего: возможно, Цукерман изначально все так и задумал, а его бывшие сподвижники были лишь марионетками в этом хитром плане.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Выяснилось, что человек по имени Юрий Цукерман два раза обращался в Химкинский суд. Очевидно, у него были какие-то затруднения с получением денег, и он хотел выяснить, как эти трудности преодолеть. Тогда ему в удовлетворении исков отказали, но уже в августе деньги он получил. Со стороны ГУ МВД никаких запросов подтвердить это решение суда не было, а уволившийся судья заявил, что деньги не были вещественными доказательствами по делу лидера секты.
То, что Юрий Цукерман приобрел на эти деньги, приставам уже удалось описать: это квартиры в Москве и четыре иномарки, две из них бизнес-класса. Были заморожены 85 миллионов рублей, которые мошенник еще не потратил. Сам он объявлен в международный розыск.
Цукерман считался «правой рукой» Попова. Он изготовил поддельные документы и обратился в суд с иском к бывшей жене Жанне Фролушкиной, которая на тот момент сидела в СИЗО. Фролушкина также была помощницей лидера тоталитарной секты. Брак распался, но долговые обязательства якобы остались. Появилась новая версия произошедшего: возможно, Цукерман изначально все так и задумал, а его бывшие сподвижники были лишь марионетками в этом хитром плане.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
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