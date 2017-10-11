Последователь «бога Кузи» украл у лидера секты 215 млн рублей

Обвиняемый в мошенничестве «бог Кузя» сам стал жертвой афериста.
Последователь секты Андрея Попова, известного как «бог Кузя», подозревается в хищении 215 миллионов рублей. Эти деньги ранее были изъяты у Попова и признаны вещественным доказательством по его делу.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мошенник изготовил поддельные документы, которые позволили ему снять эти деньги со счетов московского главка МВД.
Источник: «Подозреваемый, последователь секты и муж одной из последовательниц „Бога Кузи“, изготовил поддельные документы, на основании которых и были похищены деньги со счетов ГУ МВД по Москве».
В пресс-службе управления министерства хищение подтвердили. Часть суммы в размере 85 млн рублей уже удалось заблокировать на счетах преступника. Кроме того, полицейские изъяли имущество, которое уже было куплено на эти деньги. Какое именно имущество было арестовано, не уточняется. Преступник объявлен в розыск.
Андрей Попов, известный как «бог Кузя», в настоящее время находится под арестом. Его обвиняют в мошенничестве и создании деструктивного культа. Счет пострадавших от его действий идет на сотни.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мошенник изготовил поддельные документы, которые позволили ему снять эти деньги со счетов московского главка МВД.
Источник: «Подозреваемый, последователь секты и муж одной из последовательниц „Бога Кузи“, изготовил поддельные документы, на основании которых и были похищены деньги со счетов ГУ МВД по Москве».
В пресс-службе управления министерства хищение подтвердили. Часть суммы в размере 85 млн рублей уже удалось заблокировать на счетах преступника. Кроме того, полицейские изъяли имущество, которое уже было куплено на эти деньги. Какое именно имущество было арестовано, не уточняется. Преступник объявлен в розыск.
Андрей Попов, известный как «бог Кузя», в настоящее время находится под арестом. Его обвиняют в мошенничестве и создании деструктивного культа. Счет пострадавших от его действий идет на сотни.
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