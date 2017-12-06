В Москве начался суд над «богом Кузей»

В Пресненском суде Москвы сегодня начинают рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Попова, также известного как «бог Кузя». По данным следствия, он создал общину и принуждал своих последователей вкладывать в нее все свои сбережения.
В зале все те же: Дима, Кузя и его сообщницы — пять женщин, каждой из которой отводилась своя роль в этой общине. Например, три подельницы — их называет «любимыми женами» — четко вели бухгалтерию. Денег было, мягко говоря, немало: 215 миллионов рублей собрали оперативники во время обысков по разным адресам, где проживали адепты. Кузю, а точнее Андрея Попова, обвиняют в мошенничестве, а также создании деструктивной организации. Всю кассу этой общины уже во время следствия удалось заполучить некоему Цукерману — говорилось даже, что он был так называемым идейным вдохновителем Кузи.
Удалось ли деньги вернуть — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Удалось ли деньги вернуть — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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