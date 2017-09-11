Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 11.09, 19:54
    Шесть кругов ада: «бог Кузя» порол учениц розгами за отказ заниматься сексом. мошенничество, религия, секты, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШесть кругов ада: «бог Кузя» порол учениц розгами за отказ заниматься сексом

    Шесть кругов ада: «бог Кузя» порол учениц розгами за отказ заниматься сексом

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    Шесть кругов ада: «бог Кузя» порол учениц розгами за отказ заниматься сексом

    Шесть кругов ада: «бог Кузя» порол учениц розгами за отказ заниматься сексом

    Шесть кругов ада: «бог Кузя» порол учениц розгами за отказ заниматься сексом

      В деле так называемого Бога Кузи, которому сегодня продлили арест в Мосгорсуде, новый поворот. Сотрудники СК заявили о том, что счет потерпевших от действий Андрея Попова идет уже на сотни.

      Речь о священнослужителях провинциальных церквей, которые давали письменное согласие на то, чтобы этот человек занимался сбором пожертвований на нужды храмов. Но они так и не получили ни копейки. Все деньги уходили в казну псевдорелигиозной организации.

      При обыске оперативники обнаружили 43 миллиона рублей. Бухгалтерию, как установили сыщики, вели три подельницы «бога Кузи» и, как он сам их называет, «любимые жены». Сегодня они сидели на скамье подсудимых рядом и просили отпустить его под домашний арест, но коллегия не нашла оснований для этого.

      Кроме того, стали известны подробности устава общины. Попов формально разделил всех своих адептов на шесть кругов: в первом находились его жены, во втором помощницы. Ниже рангом он поместил свой личный гарем, после шли его последователи, а на нижней ступени этого «недантовского ада» были те, кто отверг «бога Кузю».

      Кроме того, выяснилось, что над своими ученицами Попов жестоко издевался. Все без исключения должны были вступать с ним в интимную связь. А тех, кто посмел ослушаться, жестоко наказывал розгами. Подельники Попова так и не дали показания против своего гуру и по-прежнему считают его мессией, а не мошенником, как полагают сотрудники СК.

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