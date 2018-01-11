Вандалы осквернили памятник советским воинам в Вене

В Вене испортили памятник советским солдатам на площади Шварценбергплац. Неизвестные плеснули на монумент черную краску.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что сожалеет по поводу осквернения мемориала. Посольство нашей страны осудило акт вандализма, направило ноту протеста в австрийский МИД и потребовало наказать виновных. Российское диппредставительство поддерживает контакт с правоохранительными органами, поставлен вопрос об установке на площади камер видеонаблюдения.
Тем временем власти польского города Щецина решили отправить серп и молот с памятника советским войнам на металлолом. В сообщении говорится, что элементы отделки монумента не будут переносить на центральное кладбище, как это было с ликвидированным монументом «Благодарности Советской армии». Основание будет разобрано, а металлические элементы утилизируют.
Работы проводятся согласно закону о декоммунизации страны, принятом в Польше в октябре прошлого года. Документ предусматривает переименование улиц и площадей с советскими названиями, а также демонтаж 230 памятников солдатам Красной армии.
Тем временем власти польского города Щецина решили отправить серп и молот с памятника советским войнам на металлолом. В сообщении говорится, что элементы отделки монумента не будут переносить на центральное кладбище, как это было с ликвидированным монументом «Благодарности Советской армии». Основание будет разобрано, а металлические элементы утилизируют.
Работы проводятся согласно закону о декоммунизации страны, принятом в Польше в октябре прошлого года. Документ предусматривает переименование улиц и площадей с советскими названиями, а также демонтаж 230 памятников солдатам Красной армии.
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