Монумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части

В Польше полным ходом идет демонтаж памятника Красной армии.
Варшава все активнее борются с советским наследием. В рамках закона о декоммунизации решили убрать памятник воинам-красноармейцам в городе Щецине. Решение о его сносе приняли на заседании городского совета.
Строители уже приступили к разбору архитектурной композиции. Колонну и постамент планируют разрушить, а барельефы и скульптурные элементы отправят на центральное кладбище города.
Речь идет о монументе Благодарности Красной армии, построенном 67 лет назад в память о солдатах, освобождавших города Западного Поморья от фашизма.
Строители уже приступили к разбору архитектурной композиции. Колонну и постамент планируют разрушить, а барельефы и скульптурные элементы отправят на центральное кладбище города.
Речь идет о монументе Благодарности Красной армии, построенном 67 лет назад в память о солдатах, освобождавших города Западного Поморья от фашизма.
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