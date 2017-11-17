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Возвращение Мухтара
    Монумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части. Польша, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМонумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части

    Монумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части

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    Монумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части

    Монумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части

    Монумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части

      В Польше полным ходом идет демонтаж памятника Красной армии.

      Варшава все активнее борются с советским наследием. В рамках закона о декоммунизации решили убрать памятник воинам-красноармейцам в городе Щецине. Решение о его сносе приняли на заседании городского совета.

      Строители уже приступили к разбору архитектурной композиции. Колонну и постамент планируют разрушить, а барельефы и скульптурные элементы отправят на центральное кладбище города.

      Речь идет о монументе Благодарности Красной армии, построенном 67 лет назад в память о солдатах, освобождавших города Западного Поморья от фашизма.

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