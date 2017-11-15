В Польше начали демонтировать памятник Благодарности Красной армии

В польском городе Щецин начали демонтировать памятник Благодарности Красной армии. По словам представителя мэрии, барельефы и скульптуры будут перенесены на городское кладбище.
Мемориал был установлен на одной из центральных площадей города в 1950 году. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», памятник будет демонтирован в течение недели.
Сильвия Цыза-Сломская, представитель мэрии: «В настоящее время памятник огорожен. Ведется подготовка к демонтажу. Он будет разделен на два этапа: разбор колонны и цокольной части».
Представитель мэрии отметила, что после демонтажа колонна, скорее всего, будет уничтожена, а «барельефы и скульптуры будут перенесены на Центральное кладбище в Щецине».
Памятник Благодарности Красной армии был размещен в центре польского Щецина 67 лет назад в память о солдатах, освобождавших от фашизма города Западного Поморья.
Сильвия Цыза-Сломская, представитель мэрии: «В настоящее время памятник огорожен. Ведется подготовка к демонтажу. Он будет разделен на два этапа: разбор колонны и цокольной части».
Представитель мэрии отметила, что после демонтажа колонна, скорее всего, будет уничтожена, а «барельефы и скульптуры будут перенесены на Центральное кладбище в Щецине».
Памятник Благодарности Красной армии был размещен в центре польского Щецина 67 лет назад в память о солдатах, освобождавших от фашизма города Западного Поморья.
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