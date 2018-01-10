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    В Польше отправят на металлолом памятник советским солдатам

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    • Фото: google.ru
    В Польше отправят на металлолом памятник советским солдатам

    В Польше отправят на металлолом памятник советским солдатам

    В Польше отправят на металлолом памятник советским солдатам
  • Фото: google.ru

    • В польском городе Щецине полностью разберут памятник советским воинам.

    Речь идет о монументе «Памяти тех, кто воевал за Щецин», который стоит на пресечении Польского шоссе и улицы Неринга, сообщает Радио Польша со ссылкой на городские власти. Отмечается, что серп, молот и пятиконечные звезды с памятника пустят на металлолом, а остальные части утилизируют.

    Паулина Лондка, член городского управления: «Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не планируем его переносить в какое-то другое место».

    смотретьМонумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части
    Монумент советским воинам в польском Щецине разбирают на части
    Ранее в Щецине демонтировали монумент «Благодарности Красной армии», который стоял на площади Польского солдата. Колонну и постамент памятника разрушили, а барельефы и скульптурные элементы отправили на центральное кладбище города.

    Напомним, летом 2017 года в Польше законодательно запретили пропаганду коммунизма. Местные власти получили санкцию на снос памятников советской эпохи в случае, если они находятся за пределами кладбищ и не имеют культурной ценности. Согласно этому закону под уничтожение попадают 450 советских памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.




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