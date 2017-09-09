Однажды…
ТВ-Эфир
Однажды…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 16:24

    «Вопиющий инцидент»: МИД РФ возмущен сносом мавзолея Красной армии в Польше

    5 комментариев
    «Вопиющий инцидент»: МИД РФ возмущен сносом мавзолея Красной армии в Польше

    «Вопиющий инцидент»: МИД РФ возмущен сносом мавзолея Красной армии в Польше

    «Вопиющий инцидент»: МИД РФ возмущен сносом мавзолея Красной армии в Польше

    В российском МИД отреагировали на снос мавзолея воинов Красной армии в польском городе Тшчанка.

    В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что о сносе мавзолея в Москве дипломаты узнали «с возмущением».

    МИД РФ: «Выражаем решительный протест по поводу вандализма польских властей. Считаем этот очередной вопиющий инцидент прямым следствием и иллюстрацией антироссийской политики руководства Польши, в том числе в мемориальной сфере».

    В МИД также заявили, что «самоуправство властей Польши по отношению к любым советским/российским мемориальным объектам недопустимо».

    смотретьРоссийские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше
    Российские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше
    Напомним, в польском городе Тшчанка на кладбище солдат Красной армии снесли мавзолей на братской могиле. Строительную технику пригнали на место захоронения солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В посольстве эти действия назвали противоправными и аморальными. Реакция последовала и из Минобороны. Там заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru