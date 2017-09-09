«Вопиющий инцидент»: МИД РФ возмущен сносом мавзолея Красной армии в Польше

В российском МИД отреагировали на снос мавзолея воинов Красной армии в польском городе Тшчанка.
В сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, отмечается, что о сносе мавзолея в Москве дипломаты узнали «с возмущением».
МИД РФ: «Выражаем решительный протест по поводу вандализма польских властей. Считаем этот очередной вопиющий инцидент прямым следствием и иллюстрацией антироссийской политики руководства Польши, в том числе в мемориальной сфере».
В МИД также заявили, что «самоуправство властей Польши по отношению к любым советским/российским мемориальным объектам недопустимо».
Напомним, в польском городе Тшчанка на кладбище солдат Красной армии снесли мавзолей на братской могиле. Строительную технику пригнали на место захоронения солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В посольстве эти действия назвали противоправными и аморальными. Реакция последовала и из Минобороны. Там заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом.
МИД РФ: «Выражаем решительный протест по поводу вандализма польских властей. Считаем этот очередной вопиющий инцидент прямым следствием и иллюстрацией антироссийской политики руководства Польши, в том числе в мемориальной сфере».
В МИД также заявили, что «самоуправство властей Польши по отношению к любым советским/российским мемориальным объектам недопустимо».
Напомним, в польском городе Тшчанка на кладбище солдат Красной армии снесли мавзолей на братской могиле. Строительную технику пригнали на место захоронения солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. В посольстве эти действия назвали противоправными и аморальными. Реакция последовала и из Минобороны. Там заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом.
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