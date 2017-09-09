Российские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше

В Польше снесли мавзолей воинов Красной армии. Строительную технику пригнали на место захоронения 56 солдат, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.
В посольстве РФ в Варшаве эти действия назвали противоправными и аморальными.
Реакция последовала и из Министерства обороны РФ. Там заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом.
Минувшим летом в Польше законодательно запретили пропаганду коммунизма. Местные власти получили санкцию на снос памятников советской эпохи в случае, если они находятся за пределами кладбищ и не имеют культурной ценности.
Реакция последовала и из Министерства обороны РФ. Там заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом.
Минувшим летом в Польше законодательно запретили пропаганду коммунизма. Местные власти получили санкцию на снос памятников советской эпохи в случае, если они находятся за пределами кладбищ и не имеют культурной ценности.
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