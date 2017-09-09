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  • 09.09, 10:20
    Российские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше. Великая Отечественная война, Польша, СССР, вандализм, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше

    Российские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше

    4 комментария
    Российские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше

    Российские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше

    Российские дипломаты назвали аморальным снос мавзолея воинов Красной армии в Польше

      В Польше снесли мавзолей воинов Красной армии. Строительную технику пригнали на место захоронения 56 солдат, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.

      В посольстве РФ в Варшаве эти действия назвали противоправными и аморальными.

      Реакция последовала и из Министерства обороны РФ. Там заявили, что действия польских властей являются надругательством над памятью борцов с фашизмом.

      Минувшим летом в Польше законодательно запретили пропаганду коммунизма. Местные власти получили санкцию на снос памятников советской эпохи в случае, если они находятся за пределами кладбищ и не имеют культурной ценности.

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