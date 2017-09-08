Минобороны возмущено сносом мавзолея воинов Красной армии в Польше

В польском городе Тшчанка на кладбище солдат Красной армии снесли мавзолей на братской могиле. Москва возмущена этим шагом.
Владимир Попов, начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества: «Власти Польши без уведомления и согласия российской стороны в пределах могилы снесли все архитектурные элементы захоронения, включая мавзолей воинов Красной армии. Это возмутительный акт надругательства над памятью тех, кто освобождал мир от коричневой чумы — фашизма».
Посольство России в Польше выразило в связи со сносом мавзолея решительный протест. Российская сторона ранее указывала польским властям на то, что ликвидация мемориала противоречит российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, отмечает ТАСС.
8 сентября польские власти приступили к ликвидации мавзолея на братской могиле воинов Красной армии в городе Тшчанка в центральной части страны. Кладбище-мавзолей было основано в 1945 году силами советских солдат, в братской могиле тогда было похоронено 56 воинов, павших в боях за освобождение Польши от фашизма.
Посольство России в Польше выразило в связи со сносом мавзолея решительный протест. Российская сторона ранее указывала польским властям на то, что ликвидация мемориала противоречит российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий, отмечает ТАСС.
8 сентября польские власти приступили к ликвидации мавзолея на братской могиле воинов Красной армии в городе Тшчанка в центральной части страны. Кладбище-мавзолей было основано в 1945 году силами советских солдат, в братской могиле тогда было похоронено 56 воинов, павших в боях за освобождение Польши от фашизма.
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