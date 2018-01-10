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    Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры

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    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры

    Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры

    Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста Михаила Державина, который сегодня скончался на 82-м году жизни.

    Как сообщается на сайте главы государства, российский лидер назвал уход Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры.

    Из заявления на сайте президента РФ: «С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина — невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил».

    Печальную новость сообщили этим утром в Театре сатиры, где служил Михаил Державин. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, который был ведущим актером Театра им. Вахтангова.

    смотретьУмер народный артист России Михаил Державин
    Умер народный артист России Михаил Державин
    На сцену Театра сатиры Державин выходил полвека, а неформальный комический дуэт Державина и Ширвиндта, предстающих перед зрителями в образе наивного весельчака-оптимиста и ироничного скептика, поставил рекорд существования творческого тандема. Серьезный артист легкого жанра ушел из жизни в возрасте 81 года. Он скончался после долгой и тяжелой болезни в одной из московских клиник. Прощание с актером пройдет 15 января в Московском академическом театре сатиры.

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