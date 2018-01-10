Путин назвал смерть Державина невосполнимой потерей для российской культуры

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста Михаила Державина, который сегодня скончался на
82-м году жизни.
Как сообщается на сайте главы государства, российский лидер назвал уход Державина невосполнимой потерей для отечественной культуры.
Из заявления на сайте президента РФ: «С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина — невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил».
Печальную новость сообщили этим утром в Театре сатиры, где служил Михаил Державин. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, который был ведущим актером Театра им. Вахтангова.
На сцену Театра сатиры Державин выходил полвека, а неформальный комический дуэт Державина и Ширвиндта, предстающих перед зрителями в образе наивного весельчака-оптимиста и ироничного скептика, поставил рекорд существования творческого тандема. Серьезный артист легкого жанра ушел из жизни в возрасте 81 года. Он скончался после долгой и тяжелой болезни в одной из московских клиник. Прощание с актером пройдет 15 января в Московском академическом театре сатиры.
Из заявления на сайте президента РФ: «С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина — невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил».
Печальную новость сообщили этим утром в Театре сатиры, где служил Михаил Державин. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, который был ведущим актером Театра им. Вахтангова.
На сцену Театра сатиры Державин выходил полвека, а неформальный комический дуэт Державина и Ширвиндта, предстающих перед зрителями в образе наивного весельчака-оптимиста и ироничного скептика, поставил рекорд существования творческого тандема. Серьезный артист легкого жанра ушел из жизни в возрасте 81 года. Он скончался после долгой и тяжелой болезни в одной из московских клиник. Прощание с актером пройдет 15 января в Московском академическом театре сатиры.
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