«Он очень мучился»: российские актеры потрясены известием о смерти Державина

Известие о кончине народного артиста Михаила Державина потрясло его коллег по театральной сцене и съемочной площадке. Вера Васильева с болью отреагировала на печальную новость, Валентин Гафт назвал Державина прекрасным драматическим актером, а Наталья Селезнёва считает его уход огромной потерей для театра.
Сообщение о кончине Державина шокировало народную артистку СССР Веру Васильеву. Актриса, которая целых 70 лет служит в Театре сатиры, эмоционально отреагировала на печальную новость, передает ТАСС.
Вера Васильева, народная артистка СССР: «Какой ужас! Даже не знаю, что сказать. Очень грустное известие. Поймите меня, мне очень трудно говорить. Наверное, я подъеду сейчас в театр, будем что-то решать».
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина вспоминает Державина как очень доброжелательного, обаятельного и умного человека.
Валентина Талызина, народная артистка РСФСР: «Он был очень доброжелательный артист. Они с Ширвиндтом всегда делали такие сценки, что Миша нисколько не уступал в обаянии Саше Ширвиндту. А вот фильм „Моя морячка“, я считаю, просто шедевр был. Очень обаятельный актер был, очень умный и просто был хороший человек. Жаль, что он от нас ушел».
С болью восприняла известие о смерти Державина и Лия Ахеджакова.
Лия Ахеджакова, народная артистка РФ: «Михаил был прекрасным артистом. Очень жаль, что его больше нет с нами. Очень больно, когда уходят такие люди, люди кино и театра нашего поколения».
Валентин Гафт вспоминает, как Державин мог украсить любую компанию и дарил радость.
Валентин Гафт, народный артист России: «Каждый день уходят из жизни чудесные замечательные люди. Тяжело говорить об этом. Творческий союз Державина и Ширвиндта отличался тем, что они оба всегда чувствовали время, у них никогда не было пошлости. Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Миша был прекрасным драматическим артистом, сыгравшим замечательные роли на сцене Театра сатиры. Он снимался в кино, и режиссерам кино надо понимать, что снимать надо именно таких артистов как Державин, которых так любил народ, которых так ждал. Миша мог сыграть гораздо больше. Но и того, что он сделал в театре и кино, достаточно для того, чтобы мы его помнили. Нам будет очень не хватать Михаила Державина».
Много лет служившая в Театре сатиры актриса Наталья Селезнёва назвала Михаила Державина талантливейшим, органичным артистом.
Наталья Селезнёва, народная артистка России:«Вся жизнь прошла вместе с Михаилом Михайловичем Державиным. С момента его прихода в театр мы были настоящими друзьями, очень близкими друзьями. Я могла рассказать ему все, поделиться с ним. Мы понимали, чувствовали друг друга. Это был несравненный человек, обладавший потрясающим юмором, очень солнечным. Он мог разрядить любую обстановку. Когда мы снимали „Кабачок“ (программа „Кабачок 13 стульев“ — прим. НТВ.Ru) и днем, и ночью, нервы у всех были на пределе, только он мог шуткой и улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня».
Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни. По словам директора Театра сатиры Мамеда Агаева, последнее время артист находился в реанимационном отделении одной из московских клиник. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище рядом с могилами его родителей, передает РИА Новости.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столице подумают о том, чтобы увековечить память Державина. На доме, где жил артист, могут установить мемориальную доску.
Вера Васильева, народная артистка СССР: «Какой ужас! Даже не знаю, что сказать. Очень грустное известие. Поймите меня, мне очень трудно говорить. Наверное, я подъеду сейчас в театр, будем что-то решать».
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина вспоминает Державина как очень доброжелательного, обаятельного и умного человека.
Валентина Талызина, народная артистка РСФСР: «Он был очень доброжелательный артист. Они с Ширвиндтом всегда делали такие сценки, что Миша нисколько не уступал в обаянии Саше Ширвиндту. А вот фильм „Моя морячка“, я считаю, просто шедевр был. Очень обаятельный актер был, очень умный и просто был хороший человек. Жаль, что он от нас ушел».
С болью восприняла известие о смерти Державина и Лия Ахеджакова.
Лия Ахеджакова, народная артистка РФ: «Михаил был прекрасным артистом. Очень жаль, что его больше нет с нами. Очень больно, когда уходят такие люди, люди кино и театра нашего поколения».
Валентин Гафт вспоминает, как Державин мог украсить любую компанию и дарил радость.
Валентин Гафт, народный артист России: «Каждый день уходят из жизни чудесные замечательные люди. Тяжело говорить об этом. Творческий союз Державина и Ширвиндта отличался тем, что они оба всегда чувствовали время, у них никогда не было пошлости. Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Миша был прекрасным драматическим артистом, сыгравшим замечательные роли на сцене Театра сатиры. Он снимался в кино, и режиссерам кино надо понимать, что снимать надо именно таких артистов как Державин, которых так любил народ, которых так ждал. Миша мог сыграть гораздо больше. Но и того, что он сделал в театре и кино, достаточно для того, чтобы мы его помнили. Нам будет очень не хватать Михаила Державина».
Много лет служившая в Театре сатиры актриса Наталья Селезнёва назвала Михаила Державина талантливейшим, органичным артистом.
Наталья Селезнёва, народная артистка России:«Вся жизнь прошла вместе с Михаилом Михайловичем Державиным. С момента его прихода в театр мы были настоящими друзьями, очень близкими друзьями. Я могла рассказать ему все, поделиться с ним. Мы понимали, чувствовали друг друга. Это был несравненный человек, обладавший потрясающим юмором, очень солнечным. Он мог разрядить любую обстановку. Когда мы снимали „Кабачок“ (программа „Кабачок 13 стульев“ — прим. НТВ.Ru) и днем, и ночью, нервы у всех были на пределе, только он мог шуткой и улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня».
Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни. По словам директора Театра сатиры Мамеда Агаева, последнее время артист находился в реанимационном отделении одной из московских клиник. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище рядом с могилами его родителей, передает РИА Новости.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столице подумают о том, чтобы увековечить память Державина. На доме, где жил артист, могут установить мемориальную доску.
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