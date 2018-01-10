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    Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

    Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

    Михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Народного артиста России Михаила Державина похоронят рядом с его отцом в Москве.

    Народного артиста России михаила Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в среду сообщил ТАСС директор столичного Театра сатиры Мамед Агаев.

    Мамед Агаев, директор Театра сатиры: «Михаил Михайлович Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище, где покоится и его отец, в прошлом ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин».

    смотретьМихаил Державин едва не лишился зрения и слуха из-за тяжелого гриппа
    Михаил Державин едва не лишился зрения и слуха из-за тяжелого гриппа
    Дата прощания и похорон пока не определена, добавил Агаев. Директор театра также подтвердил, что Державин умер после долгой и тяжелой болезни. Известно, что два года назад пожилой артист перенес тяжелый грипп и лежал в Боткинской больнице.

    Мамед Агаев: «Последнее время он находился в реанимационном отделении одной из московских клиник».

    смотретьУмер народный артист России Михаил Державин
    Умер народный артист России Михаил Державин
    О смерти Михаила Державина стало известно в среду утром. Артисту был 81 год. Всенародную любовь ему принесла роль пана ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». А ценители советского кинематографа знают его по фильму «Трое в лодке, не считая собаки». Последние годы своей жизни Михаил Державин посвятил службе в Московском академическом театре сатиры. Он был его старейшим ведущим актером.

    В Мосгордуме уже заявили, что готовы рассмотреть предложения установить мемориальную доску на доме, где жил артист.

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