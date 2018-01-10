«Врачи делали все возможное»: жена рассказала о последних днях Державина

Артистка и жена Михаила Державина Роксана Бабаян рассказала о смерти супруга и поблагодарила врачей.
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По словам певицы и актрисы, Державин еще в начале декабря попал в больницу.
Бабаян подчеркнула, что врачи до последнего боролись за жизнь Державина, однако спасти артиста не смогли, передает «Комсомольская правда».
Роксана Бабаян: «Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью».
О смерти 81-летнего Михаила Державина стало известно сегодня утром. Два года назад артист перенес тяжелый грипп, чреватый серьезными осложнениями для пожилых людей. Похоронят Державина на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата прощания пока не определена.
Всенародную славу Михаилу Державину принесла роль пана ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». Также актер снимался в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Третий не лишний» и других.
Бабаян подчеркнула, что врачи до последнего боролись за жизнь Державина, однако спасти артиста не смогли, передает «Комсомольская правда».
Роксана Бабаян: «Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью».
О смерти 81-летнего Михаила Державина стало известно сегодня утром. Два года назад артист перенес тяжелый грипп, чреватый серьезными осложнениями для пожилых людей. Похоронят Державина на Новодевичьем кладбище в Москве. Дата прощания пока не определена.
Всенародную славу Михаилу Державину принесла роль пана ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». Также актер снимался в таких фильмах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майами», «Третий не лишний» и других.
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