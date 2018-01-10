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    «Врачи делали все возможное»: жена рассказала о последних днях Державина

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    • Фото: Саверкин Александр / ТАСС
    «Врачи делали все возможное»: жена рассказала о последних днях Державина

    «Врачи делали все возможное»: жена рассказала о последних днях Державина

    «Врачи делали все возможное»: жена рассказала о последних днях Державина
  • Фото: Саверкин Александр / ТАСС

    • Артистка и жена Михаила Державина Роксана Бабаян рассказала о смерти супруга и поблагодарила врачей.

    По словам певицы и актрисы, Державин еще в начале декабря попал в больницу.

    Бабаян подчеркнула, что врачи до последнего боролись за жизнь Державина, однако спасти артиста не смогли, передает «Комсомольская правда».

    Роксана Бабаян: «Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью».

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