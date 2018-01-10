Прощание с Михаилом Державиным пройдет 15 января в Театре сатиры

Прощание с народным артистом России Михаилом Державиным состоится в Театре сатиры в понедельник, 15 января.
Церемония начнется в 11 часов утра. В 12 часов пройдет гражданская панихида, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра.
Похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.
О смерти Михаила Державина стало известно в среду утром. Артисту был 81 год, он скончался после долгой и тяжелой болезни в одной из московских клиник.
Всенародную любовь Державину принесла роль пана ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». А ценители советского кинематографа знают его по фильму «Трое в лодке, не считая собаки». Последние годы своей жизни Михаил Державин посвятил службе в Московском академическом театре сатиры. Он был его старейшим ведущим актером.
В Мосгордуме уже заявили, что готовы рассмотреть предложения установить мемориальную доску на доме, где жил артист.
Похоронят народного артиста на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его отец, в прошлом ведущий актер театра имени Вахтангова Михаил Степанович Державин.
О смерти Михаила Державина стало известно в среду утром. Артисту был 81 год, он скончался после долгой и тяжелой болезни в одной из московских клиник.
Всенародную любовь Державину принесла роль пана ведущего в телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев». А ценители советского кинематографа знают его по фильму «Трое в лодке, не считая собаки». Последние годы своей жизни Михаил Державин посвятил службе в Московском академическом театре сатиры. Он был его старейшим ведущим актером.
В Мосгордуме уже заявили, что готовы рассмотреть предложения установить мемориальную доску на доме, где жил артист.
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