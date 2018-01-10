В Госдуме предложили включать блогеров в реестр СМИ-иноагентов

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил включить в список СМИ-иноагентов блогеров, которые получают деньги из-за рубежа.
Блогеров, которые получают финансирование из-за рубежа, необходимо также включать в список СМИ — иностранных агентов. Такое предложение высказал в среду на рассмотрении поправок в закон о СМИ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть и блогеры».
Толстой уточнил, что признавать иноагентами следует только тех блогеров, которых финансируют правительства стран, принявших ограничения в отношении российских средств массовой информации, передает RNS. Он добавил, что факт финансирования иностранным правительством обязательно должен быть доказан.
Поправки в действующий закон «О средствах массовой информации» были внесены в Госдуму в конце декабря. Профильный комитет парламента одобрил эти поправки, в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. В ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об информации», согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ «иностранным агентом». Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
Уведомления о регистрации в качестве иноагентов уже получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Мера стала ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы: «Речь идет о физических лицах, которые осуществляют деятельность как СМИ, в том числе это могут быть и блогеры».
Толстой уточнил, что признавать иноагентами следует только тех блогеров, которых финансируют правительства стран, принявших ограничения в отношении российских средств массовой информации, передает RNS. Он добавил, что факт финансирования иностранным правительством обязательно должен быть доказан.
Поправки в действующий закон «О средствах массовой информации» были внесены в Госдуму в конце декабря. Профильный комитет парламента одобрил эти поправки, в ближайшее время Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. В ноябре президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон «Об информации», согласно которым иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ «иностранным агентом». Конкретные критерии отнесения СМИ к иноагенту будет определять правительство, а список таких организаций будет составлять Минюст.
Уведомления о регистрации в качестве иноагентов уже получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время». Мера стала ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.
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