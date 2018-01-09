СМИ сообщили о назначении Мутко на новую должность

Виталий Мутко, исключенный из оргкомитета
ЧМ-2018, возглавит оргкомитет по подготовке сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН.
Вице-премьер Виталий Мутко, вышедший из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу, возглавит комитет по подготовке 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает во вторник «Коммерсантъ».
Сессия ЮНВТО пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге. Членами оргкомитета стали также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра культуры Алла Манилова, глава Ростуризма Олег Сафонов, а также представители МИД, МВД, Минкульта, Минтранса и других ведомств.
Напомним, в конце декабря Мутко сообщил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, но будет заниматься координацией работы по проведению ЧМ-2018 со стороны правительства.
Ранее Мутко объявил, что на шесть месяцев приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. При этом вице-премьер подчеркнул, что об отставке речи не идет. Он планирует освободить кресло руководителя РФС только на время судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно отстранил чиновника от Олимпиад. Теперь он планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
Сессия ЮНВТО пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге. Членами оргкомитета стали также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра культуры Алла Манилова, глава Ростуризма Олег Сафонов, а также представители МИД, МВД, Минкульта, Минтранса и других ведомств.
Напомним, в конце декабря Мутко сообщил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, но будет заниматься координацией работы по проведению ЧМ-2018 со стороны правительства.
Ранее Мутко объявил, что на шесть месяцев приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. При этом вице-премьер подчеркнул, что об отставке речи не идет. Он планирует освободить кресло руководителя РФС только на время судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно отстранил чиновника от Олимпиад. Теперь он планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
Комментарии