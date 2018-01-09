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    СМИ сообщили о назначении Мутко на новую должность

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    СМИ сообщили о назначении Мутко на новую должность

    СМИ сообщили о назначении Мутко на новую должность

    СМИ сообщили о назначении Мутко на новую должность
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Виталий Мутко, исключенный из оргкомитета ЧМ-2018, возглавит оргкомитет по подготовке сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН.

    Вице-премьер Виталий Мутко, вышедший из состава оргкомитета чемпионата мира по футболу, возглавит комитет по подготовке 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает во вторник «Коммерсантъ».

    Сессия ЮНВТО пройдет в 2019 году в Санкт-Петербурге. Членами оргкомитета стали также губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, замминистра культуры Алла Манилова, глава Ростуризма Олег Сафонов, а также представители МИД, МВД, Минкульта, Минтранса и других ведомств.

    Напомним, в конце декабря Мутко сообщил, что покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу, но будет заниматься координацией работы по проведению ЧМ-2018 со стороны правительства.

    смотретьДеятельность Мутко на посту главы РФС приостановлена
    Деятельность Мутко на посту главы РФС приостановлена
    Ранее Мутко объявил, что на шесть месяцев приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. При этом вице-премьер подчеркнул, что об отставке речи не идет. Он планирует освободить кресло руководителя РФС только на время судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно отстранил чиновника от Олимпиад. Теперь он планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.

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