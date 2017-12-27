Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко покидает пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Его обязанности будет исполнять генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Как объяснил Мутко, он займется координацией работы по проведению ЧМ-2018 со стороны правительства, а Сорокин, став председателем оргкомитета «Россия-2018», будет взаимодействовать с FIFA.
В оргкомитете в свою очередь сообщили, что с сожалением узнали о решении Мутко, и подчеркнули, что изменения в руководстве не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира.
Оргкомитет «Россия-2018»: «Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ. Наша цель остается неизменной — провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников».
Ранее Мутко объявил, что на шесть месяцев приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. При этом вице-премьер подчеркнул, что об отставке речи не идет. Он планирует освободить кресло руководителя РФС только на время судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно отстранил чиновника от Олимпиад. Теперь он планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
В оргкомитете в свою очередь сообщили, что с сожалением узнали о решении Мутко, и подчеркнули, что изменения в руководстве не скажутся на ходе подготовки чемпионата мира.
Оргкомитет «Россия-2018»: «Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ. Наша цель остается неизменной — провести турнир на самом высоком организационном уровне для гостей и участников».
Ранее Мутко объявил, что на шесть месяцев приостанавливает свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. При этом вице-премьер подчеркнул, что об отставке речи не идет. Он планирует освободить кресло руководителя РФС только на время судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом, который пожизненно отстранил чиновника от Олимпиад. Теперь он планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитраже.
Комментарии