Мутко оспорит в CAS пожизненный запрет на посещение Олимпиад

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что планирует подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне и оспорить решение МОК о пожизненном запрете на посещение Олимпийских игр. Об этом Мутко рассказал после заседания исполкома Российского футбольного союза.
По мнению Мутко, отказаться оспаривать решение МОК в сложившейся ситуации означает признать вину. Поэтому он решил направить иск в CAS, передает ТАСС.
Виталий Мутко: «По мне было вынесено решение, они (МОК — ред.) считают, что министра надо привлечь к административной ответственности, за что пожизненно запретили посещать Олимпиады. Я никогда не думал о подаче апелляции, всегда думал только поддерживать спортсменов, но, если любой дисциплинарный орган выносит решение, которое лицо потом не оспаривает, значит, что оно признает вину».
Он заявил, что не может согласиться с позицией МОК по Играм в Сочи. Именно поэтому он решил отстаивать свои интересы в CAS. Иск будет подан во вторник, 26 декабря.
Между тем Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза.
Напомним, исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Играх в Пхёнчхане под флагом своей страны. Спортсменам, которых не коснулся допинговый скандал, разрешили участвовать в состязаниях под олимпийским флагом и в нейтральной форме. Кроме того, МОК запретил Мутко пожизненно в любом качестве посещать Олимпиады.
Виталий Мутко: «По мне было вынесено решение, они (МОК — ред.) считают, что министра надо привлечь к административной ответственности, за что пожизненно запретили посещать Олимпиады. Я никогда не думал о подаче апелляции, всегда думал только поддерживать спортсменов, но, если любой дисциплинарный орган выносит решение, которое лицо потом не оспаривает, значит, что оно признает вину».
Он заявил, что не может согласиться с позицией МОК по Играм в Сочи. Именно поэтому он решил отстаивать свои интересы в CAS. Иск будет подан во вторник, 26 декабря.
Между тем Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза.
Напомним, исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Играх в Пхёнчхане под флагом своей страны. Спортсменам, которых не коснулся допинговый скандал, разрешили участвовать в состязаниях под олимпийским флагом и в нейтральной форме. Кроме того, МОК запретил Мутко пожизненно в любом качестве посещать Олимпиады.
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