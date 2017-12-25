Вице-премьер РФ Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза. Об этом он объявил на заседании исполкома РФС.
Деятельность Мутко на посту главы РФС приостановлена на шесть месяцев. Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.
В преддверии заседания исполкома РФС ряд СМИ утверждал, что Мутко может добровольно подать в отставку на фоне громких допинговых скандалов. Однако перед началом заседания почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил НТВ, что «сюрпризы могут быть, но объективно предпосылок для смены руководства нет никаких».
Мутко руководил РФС с 2005-го по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост еще на четыре года.
В преддверии заседания исполкома РФС ряд СМИ утверждал, что Мутко может добровольно подать в отставку на фоне громких допинговых скандалов. Однако перед началом заседания почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил НТВ, что «сюрпризы могут быть, но объективно предпосылок для смены руководства нет никаких».
Мутко руководил РФС с 2005-го по 2009 год. В сентябре 2015-го после ухода Николая Толстых с поста президента Мутко вновь возглавил организацию. Через год на конференции РФС он был переизбран на этот пост еще на четыре года.
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