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    Майкл Пенс сообщил о планах США и дальше оказывать давление на КНДР

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    Майкл Пенс сообщил о планах США и дальше оказывать давление на КНДР

    Майкл Пенс сообщил о планах США и дальше оказывать давление на КНДР

    Администрация американского президента Дональда Трампа будет и дальше оказывать давление на Пхеньян, пока власти КНДР не откажутся от ядерных амбиций. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

    Фрагменты интервью Пенса одной из радиостанций Далласа (штат Техас) распространила пресс-служба аппарата американского вице-президента.

    Майкл Пенс, вице-президент США: «Мы не собираемся смягчать свою позицию в отношении Северной Кореи, пока она не прекратит реализовать ядерную и ракетную программы. Трамп направил меня в прошлом году в Азиатско-Тихоокеанский регион с таким посланием: политике стратегического терпения, к которой ряд предыдущих администраций США прибегал в отношении Северной Кореи в то время, как та добивалась все новых уступок, разрабатывая одновременно ядерное и ракетное оружие, при Трампе положен конец».

    По словам Пенса, американский президент «организовал беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление» на Пхеньян. Согласие северокорейского лидера Ким Чен Ына на возобновление переговоров с Сеулом — непосредственный результат такого давления, считает вице-президент США. «Мы будем добиваться денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнул Пенс.

    Диалог по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном начался 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Как сообщает южнокорейское Министерство объединения, главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений двух стран, в частности, возможное участие сборной КНДР в Олимпиаде, которая в 2018 году пройдет в Пхёнчхане.

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