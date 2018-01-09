Майкл Пенс сообщил о планах США и дальше оказывать давление на КНДР

Администрация американского президента Дональда Трампа будет и дальше оказывать давление на Пхеньян, пока власти КНДР не откажутся от ядерных амбиций. Об этом заявил
вице-президент США Майкл Пенс.
Фрагменты интервью Пенса одной из радиостанций Далласа (штат Техас) распространила пресс-служба аппарата американского вице-президента.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Мы не собираемся смягчать свою позицию в отношении Северной Кореи, пока она не прекратит реализовать ядерную и ракетную программы. Трамп направил меня в прошлом году в Азиатско-Тихоокеанский регион с таким посланием: политике стратегического терпения, к которой ряд предыдущих администраций США прибегал в отношении Северной Кореи в то время, как та добивалась все новых уступок, разрабатывая одновременно ядерное и ракетное оружие, при Трампе положен конец».
По словам Пенса, американский президент «организовал беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление» на Пхеньян. Согласие северокорейского лидера Ким Чен Ына на возобновление переговоров с Сеулом — непосредственный результат такого давления, считает вице-президент США. «Мы будем добиваться денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнул Пенс.
Диалог по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном начался 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Как сообщает южнокорейское Министерство объединения, главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений двух стран, в частности, возможное участие сборной КНДР в Олимпиаде, которая в 2018 году пройдет в Пхёнчхане.
Майкл Пенс, вице-президент США: «Мы не собираемся смягчать свою позицию в отношении Северной Кореи, пока она не прекратит реализовать ядерную и ракетную программы. Трамп направил меня в прошлом году в Азиатско-Тихоокеанский регион с таким посланием: политике стратегического терпения, к которой ряд предыдущих администраций США прибегал в отношении Северной Кореи в то время, как та добивалась все новых уступок, разрабатывая одновременно ядерное и ракетное оружие, при Трампе положен конец».
По словам Пенса, американский президент «организовал беспрецедентное экономическое и дипломатическое давление» на Пхеньян. Согласие северокорейского лидера Ким Чен Ына на возобновление переговоров с Сеулом — непосредственный результат такого давления, считает вице-президент США. «Мы будем добиваться денуклеаризации Корейского полуострова», — подчеркнул Пенс.
Диалог по нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном начался 9 января в приграничном пункте Пханмунджом. Как сообщает южнокорейское Министерство объединения, главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений двух стран, в частности, возможное участие сборной КНДР в Олимпиаде, которая в 2018 году пройдет в Пхёнчхане.
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