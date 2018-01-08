В Тюмени после пожара в многоэтажке возбуждено дело о поджоге

Возгорание в тюменской девятиэтажке произошло днем в понедельник, 8 января. Огонь быстро распространился по фасаду здания. После ликвидации пожара было возбуждено дело.
В Тюмени произошел крупный пожар по адресу: Олимпийская улица, 4. Следователи возбудили дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». По их версии, неустановленное лицо «совершило поджог одной из квартир».
СУ СК РФ по Тюменской области: «В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома, кроме того, в ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается».
Ранее сообщалось, что еще один человек был госпитализирован из-за отравления продуктами горения. Из здания эвакуировали более 130 человек. Для жильцов сгоревших квартир подготовили пункт временного размещения.
Следователи тем временем осматривают место происшествия и устанавливают причины пожара. Ход расследования дела о возгорании в многоэтажке находится на особом контроле руководителя следственного управления.
СУ СК РФ по Тюменской области: «В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома, кроме того, в ходе тушения пожара сотрудниками МЧС обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время устанавливается».
Ранее сообщалось, что еще один человек был госпитализирован из-за отравления продуктами горения. Из здания эвакуировали более 130 человек. Для жильцов сгоревших квартир подготовили пункт временного размещения.
Следователи тем временем осматривают место происшествия и устанавливают причины пожара. Ход расследования дела о возгорании в многоэтажке находится на особом контроле руководителя следственного управления.
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