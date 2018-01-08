Мощный пожар охватил 9-этажный дом в Тюмени: видео

В жилой девятиэтажке в Тюмени произошел крупный пожар. Огонь охватил 700 квадратхных метров утеплителя на фасаде здания.
В соцсетях сообщают, что пожар произошел в жилом доме по адресу: Олимпийская улица, 4. В свою очередь источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что горит утеплитель на фасаде здания — площадь возгорания составляет порядка 700 кв. метров. Возгоранию присвоен второй уровень сложности. На месте работают пожарные.
Источник: «Утеплитель горит на фасаде девятиэтажного жилого дома в Тюмени на площади 700 кв. метров. Тушение пожара проводится по второму номеру сложности».
Из здания эвакуровали более 130 человек, притом 23 жильца, среди которых двое детей, были спасены сотрудниками МЧС.
Пресс-службе МЧС по Тюменской области: «Пожар произошел в Тюмени в девятиэтажном пансионате-малосемейке. На данный момент эвакуировали 138 человек, спасены 23 человека».
Для жильцов горящей девятиэтажки подготовили пункт временного размещения — их заселят в гостиницу «Колос».
В ликвидации пожара участвуют более 80 человек и 30 единиц техники, передает РИА Новости. Тем временем экстренные службы проводят мониторинг состояния воздуха. Сообщается, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.
Источник: «Утеплитель горит на фасаде девятиэтажного жилого дома в Тюмени на площади 700 кв. метров. Тушение пожара проводится по второму номеру сложности».
Из здания эвакуровали более 130 человек, притом 23 жильца, среди которых двое детей, были спасены сотрудниками МЧС.
Пресс-службе МЧС по Тюменской области: «Пожар произошел в Тюмени в девятиэтажном пансионате-малосемейке. На данный момент эвакуировали 138 человек, спасены 23 человека».
Для жильцов горящей девятиэтажки подготовили пункт временного размещения — их заселят в гостиницу «Колос».
В ликвидации пожара участвуют более 80 человек и 30 единиц техники, передает РИА Новости. Тем временем экстренные службы проводят мониторинг состояния воздуха. Сообщается, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены.
Комментарии